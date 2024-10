Comment faire sortir papa du chapeau ? est un album jeunesse, des éditions L’école des loisirs, paru en septembre 2024. Une histoire pleine d’humour, surprenante et riche en imaginaire, de Delphine Bournay, qui propose aussi de découvrir le lien entre un enfant et son papa.

Papa est venu chercher Awa à l’école. Il lui demande si elle a passé une bonne journée et si un goûter au parc lui plairait… La petite crocodile est enthousiaste, à tel point, qu’elle commence à raconter sa journée. Elle explique qu’à la cantine ils ont eu des frites et en dessert de la crème au chocolat. Elle continue par affirmer qu’elle en a même mangé deux, car son ami Ibis n’aime pas le chocolat. Puis, elle poursuit en racontant qu’à la cantine, elle a joué aux martiens, avec ses camarades. Ils envahissaient la Terre et arrivaient dans la cour de l’école… Les enfants essayaient d’arrêter les martiens… Si les martiens n’étaient pas sur les marques blanches, ils pouvaient être attrapés !

Le papa, submergé par cette rafale de paroles, restait béat. Puis, sous le flot des mots et phrases, parfois incompréhensibles, il disparut ! A côté d’Awa, il ne restait que le chapeau du papa. La petite crocodile l’appelait, mais personne ne répondait. Devant la détresse de sa camarade, Ibis vient la voir… Ainsi, petit à petit, trois bambins viennent voir Awa, pour lui demander ce qui se passe. Tous pensent que le papa est parti dans son chapeau. Alors chacun imagine un stratagème pour le faire sortir de là ! Ainsi, le récit est plein de surprise et d’imaginaire, pour ces enfants curieux, à l’imagination fertile. L’album est surprenant, drôle, confiant aussi l’importance du parent absent. Le récit, sous forme de dialogue, reste adapté aux jeunes lecteurs, et assez dynamique et immersif. L’amitié et l’entraide sont au cœur de cet album amusant, qui montre aussi l’importance du lien père-enfant.

Comment faire sortir papa du chapeau ? est un album jeune plein d’imagination, des éditions L’école des loisirs. Un livre drôle et touchant à la fois, proposant un univers animalier coloré, une belle amitié et entraide, tout en mettant en avant le lien fort entre un papa et son enfant.