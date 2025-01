Thellus Le cycle d’Eva Samas – Tome 2

La saga Thellus se poursuit avec ce deuxième tome du cycle d’Eva Samas, paru aux éditions Glénat, en janvier 2025. Une bande dessinée de science-fiction, de Simona Mogavino et Carlos Gomez, qui permet d’en savoir plus sur le destin de l’héroïne, qui va remettre en question ses croyances…

Au milieu d’un lac acide, une créature à deux têtes serpente. Elle observe, cherche… Yurkan voit son œil, derrière une grille qui, heureusement le protège. Govin arrive bientôt, mais Yurkan lui demande de faire silence. Puis, les deux hommes observent cachés, Esthar et Eva qui discutent. Yurkan explique que c’est à cause de cet homme que Barsal retient sa famille en otage. Pour lui, cet homme est un monstre. Govin ne comprend pas et demande qui est cet homme. Yurkan affirme qu’il n’a pas le temps d’expliquer en détail, mais qu’il faut juste savoir qu’il doit tuer cet homme pour offrir sa tête au suprême. Dans sa poche, il actionne un appareil… Govin ne semble pas d’accord et pense qu’Esthar n’est qu’une légende et ne peut être ce vieil homme. Yurkan affirme que tout ce que raconte cet homme n’est que mensonge et manipulation. Il faut le faire taire !

Eva discute avec Esthar et en apprend beaucoup sur elle, son pendentif et sa famille. Ce qui va bouleverser l’héroïne, qui va remettre certaines choses en doute. Mais en attendant, elle est faite prisonnière, loin de son ami, et va tout faire pour le retrouver et fuir… La bande dessinée est très dense, offrant plein d’informations sur les peuples, le passé, certains personnages. C’est parfois difficile à suivre, cependant, l’action et le suspense offrent un récit qui tient malgré tout la route. Les longues discussions, pour les explications et les pourparlers écrasent un peu le rythme de lecture. Mais ces faits marquent un tournant décisif pour le destin de l’héroïne. Le périple d’Eva ne semble pas terminé, laissant du suspense à la fin de cette lecture. Le dessin reste marquant, il se veut réaliste, offrant un graphisme singulier et plaisant.

Le cycle d’Eva Samas se poursuit avec ce deuxième tome, du space opéra Thellus, des éditions Glénat. Un album captivant et dense, qui offre à découvrir quelques secrets autour de l’héroïne, qui va devoir fuir les geôles dont elle est prisonnière…

