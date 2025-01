Les secrets des illustres sorcières – Ed. Hugo Desinge

Les secrets des illustres sorcières est un ouvrage de Katherine Quénot, paru aux éditions Hugo Desinge, en octobre 2024. Un beau livre, à la couverture matelassée, une réédition qui invite à se laisser ensorceler par le portrait de femmes aussi puissantes que terrifiantes.

L’ouvrage débute directement avec une question autour des femmes et de leur âme. Alors qu’aujourd’hui la question de si la femme possède une âme semble incongrue, en 585, un évêque posait cette interrogation. Il mettait en doute le fait que la femme appartienne réellement à l’espèce humaine ! Ainsi, il apparait que les femmes soient d’une nature inférieure à l’homme. C’est avec ce point commun et la volonté de certaines femmes à se défendre face au patriarcat que les mots sorcières, magiciennes ou fées sont apparus… Au fil des pages, le livre suggère donc de retrouver certaines d’entre elles. Celles qui se sont opposées à la société patriarcale de leur époque. Entre mythes et tragédies, les personnages indépendants féminins sont dépeints comme cruels et semeurs de chaos.

Le livre est riche et intéressant. Il offre une immersion profonde dans l’histoire et l’héritage des figures féminines emblématiques de la magie et de la sorcellerie. Circé, Hécate, Lilith, parmi d’autres, sont évoquées comme des incarnations intemporelles de puissance. Elles restent souvent incomprises ou combattues à travers les âges. Ces femmes fascinantes, à la fois prêtresses, magiciennes et symboles d’une connexion ancestrale à la nature, révèlent leurs secrets et leurs influences, résonnant encore dans l’imaginaire collectif. À travers des récits captivants, l’autrice explore leurs pouvoirs et leurs luttes. Une riche collection de documents, photographies et illustrations met en lumière l’héritage laissé. Chaque page dévoile des aspects impressionnants et parfois terrifiants de leurs pratiques, mais aussi leur rôle dans l’émancipation de la puissance féminine. Un ouvrage qui célèbre la mémoire de ces figures mystiques tout en offrant un regard captivant sur le lien entre magie, féminité et transmission d’un héritage intemporel.

Les secrets des illustres sorcières est un bel ouvrage, des éditions Hugo Desinge. Un livre qui dresse le portrait de femmes puissantes. Des femmes marquées par leurs pouvoirs, qui dévoilent des secrets magiques à la fois impressionnants et terrifiants.