Red Hot Chili Peppers – Ed. Petit à petit

Red Hot Chili Peppers est un docu-BD, des éditions Petit à petit, paru en octobre 2024. Un ouvrage de Borja Figuerola, Samuel Degasne et Carlos Cordoba, qui offre à découvrir l’histoire tumultueuse de ce groupe créé par Anthony Kiedis et Michael « Flea » Balzary.

Anthony Kiedis est le fils de Blackie et Maggie, né le 1er novembre 1962, dans le Michigan. L’enfant avait trois ans, lorsque Blackie a emmené toute la famille en Californie, pour poursuivre son rêve, faire du cinéma à Los Angeles. Anthony a donc fait ses premiers pas d’acteur devant la caméra de son père… Mais cela ne dura pas longtemps. Les parents d’Anthony se séparèrent, et l’enfant dut rentrer dans le Michigan, avec sa mère et son nouveau copain. Ce dernier, Scott, était un homme instable, qui passait la plupart de son temps à se battre dans les bars. Le jeune garçon attendait chaque année, avec impatience, l’arrivée de l’été. Ces jours où il pouvait retrouver son père à Los Angeles. Se dévoilait un monde rempli de testostérone fort séduisant pour le jeune garçon. Dès qu’il en eut l’occasion, Anthony partit vivre à Los Angeles, avec son père…

À travers différents chapitres et entrecoupés de documentaires, la bande dessinée présente l’épopée musicale des Red Hot Chili Peppers. Plus de 40 ans d’histoire y sont retracés, mêlant succès, excès et résilience. De leur enfance à leurs débuts, l’ouvrage explore la genèse du groupe, les rencontres marquantes et les évolutions qui ont façonné leur légende. Anthony Kiedis et Flea, figures centrales et inséparables malgré les épreuves, y côtoient Chad Smith et John Frusciante, dont l’arrivée a marqué des tournants majeurs. Les hauts et les bas, les cures de désintoxication et les tensions internes sont abordés avec justesse. Les influences funk, punk et rock qui définissent leur style transparaissent dans les illustrations dynamiques et colorées. Ce format permet de plonger dans les moments clés et l’évolution d’un groupe devenu incontournable dans l’univers pop-rock. Une œuvre captivante pour les fans et les amateurs de musique.

