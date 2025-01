Article 353 du Code Pénal : en votre justice et conscience

Partagez





« Sous réserve de l’exigence de motivation de la décision, la loi ne demande pas compte à chacun des juges et jurés composant la cour d’assises des moyens par lesquels ils se sont convaincus, elle ne leur prescrit pas de règles desquelles ils doivent faire particulièrement dépendre la plénitude et la suffisance d’une preuve ; elle leur prescrit de s’interroger eux-mêmes dans le silence et le recueillement et de chercher, dans la sincérité de leur conscience, quelle impression ont faite, sur leur raison, les preuves rapportées contre l’accusé, et les moyens de sa défense. La loi ne leur fait que cette seule question, qui renferme toute la mesure de leurs devoirs : « Avez-vous une intime conviction ? » » – Article 353 du Code pénal.

L’histoire est simple. Un banal fait-divers : Martial Kermeur est accusé d’avoir jeté à la mer Antoine Lazenec. L’histoire est simple, mais les circonstances sont troubles. On rembobine. On plonge dans l’esprit torturé de Martial Kermeur (Vincent Garanger) qui assume son acte devant un juge d’instruction impassible (Emmanuel Noblet).

L’histoire est éprouvante. Un poignant et douloureux monologue brillamment incarné par Vincent Garanger. Martial Kermeur et son Saint-Tropez du Finistère. La victime d’un promoteur véreux. L’ombre d’Antoine Lazenec plane tout au long de l’interrogatoire, vampirise notre jugement face à cet accusé bourru qui s’épanche à n’en plus finir.

On est noyé dans les détails, les digressions, la peine d’un père, la honte d’un homme de ce qu’il est devenu et du regard qu’on lui porte. Emmanuel Noblet distille une mise en scène cinématographique, clinique et pudique, où la colère, l’incompréhension, la tristesse s’imbriquent dans une intime conviction de plus en plus poreuse. Le riche Martial Kermeur vs le petit gens Martial Kermeur. L’histoire d’une lutte des classes qui finit mal.

Adapté du roman de Tanguy Viel, Article 353 du Code Pénal est une claque théâtrale. Autant par sa sobriété et la profondeur qui s’en dégage, que par sa justesse d’interprétation. Une histoire faussement simple, déguisée en un banal fait-divers, dont le jugement final vous hante à jamais. Martial Kermeur est accusé d’avoir jeté à la mer Antoine Lazenec. En avez-vous l’intime conviction ?



Article 353 du Code Pénal

21/01 au 15/02 : Théâtre du Rond-Point / Paris (75)

20/02 et 21/02 : Théâtre de l’Union / Limoges (87)

25/02 au 01/03 : Théâtre de l’Etincelle / Rouen (76)

21/03 : Les scènes du Golfe / Vannes (56)

27/03 au 17/04 : Comédie itinérante – La Comédie de Valence (26)

29/04 : L’Estive / Foix (09)

23/05 : Théâtre de la Madeleine / Troyes (10)