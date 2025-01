Drôle d’ABC – Ed. Eyrolles jeunesse

Drôle d’ABC est un album jeunesse, des éditions Eyrolles jeunesse, paru en novembre 2024. Un livre de Claire Rigaud et Marie Dortier, qui offre une expérience unique pour apprendre à lire dès la maternelle, à travers un abécédaire et des versions audio, via un QR code.

Les enfants sont invités à écouter le drôle d’ABC, avec l’aide d’un QR code. Puis, l’abécédaire débute avec le A comme Abracadabra. Un texte, avec plein de A est à découvrir, pour partir à la rencontre des personnages de l’histoire. Il y a un animal atypique, mais amical. Anna, Zélie et Barnabé adoptent rapidement Otto ! La double page suivante présente le B, avec les trois enfants qui vont laver l’animal, dans une bassine. Le B comme Blop blop, offre un beau bazar, des bulles et un bain, pour l’animal qui barbotte !

Un abécédaire dynamique et coloré, conçu pour familiariser les tout-petits avec les lettres et les sons. Chaque page propose une lettre bien mise en valeur, une petite histoire amusante et une illustration captivante. Les jeux de mots et les anecdotes rendent l’apprentissage ludique et joyeux. La seconde partie invite à tracer les lettres en suivant des flèches, offrant une approche pratique et interactive. Des jeux simples et rigolos complètent l’exploration des sons et des formes. La version audio ajoute une dimension multisensorielle avec des bruitages et une narration vivante qui captivent l’attention. Ce livre, pensé par une orthophoniste, combine pédagogie et plaisir, transformant l’apprentissage en une expérience enrichissante. Idéal pour découvrir l’alphabet tout en s’amusant, il s’adresse aussi bien aux enfants curieux qu’aux parents souhaitant partager un moment de complicité autour des lettres. Une belle initiation au monde de la lecture.

Drôle d’ABC est un imagier et un abécédaire très complet et captivant, des éditions Eyrolles jeunesse. Un beau livre, qui invite les enfants à découvrir les lettres de l’alphabet et leur son, à travers une aventure pleine de fantaisie, autour d’Otto et de trois enfants.

