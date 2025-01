The one hand and The six fingers – Première partie !!! Éditions Urban Comics

Partagez





Un comics concept, thriller/polar noir/sci-fi, en 5 « épisodes » publiés mensuellement, qu’Urban Comics nous ramène des states. The one hand and The six fingers s’articulera en France, autour des deux histoires parallèles que nous suivrons simultanément dans chaque « épisode ».

L’une d’elles, s’axe autour de la vie d’un inspecteur, enquêtant sur des meurtres au modus operandi comparable. Des affaires qu’il suit depuis des années. L’autre, celle d’un étudiant travaillant dans une centrale de la ville futuriste de Néo Novena.

Passionnante, captivante, intrigante et ambitieuse première partie, à retrouver dès le 30 janvier 25. (+16)



Le décor :

2873 – Ville de Néo Novena…

Un futur où les humains côtoient des « Synths »(androïdes). La découverte d’un meurtre au modus operandi similaire a d’autres faits anciens, pousse l’inspecteur Ari Nassar à remettre le couvert. La retraite​, ce sera pour plus tard !!! Car, depuis vingt trois ans et le coffrage des présumés sérial responsables, tout semble recommencer.

Un corps, un mur couvert d’étranges glyphes quadrilatéraux, de couleurs rouge. Et une signature personnelle : une empreinte de main de la même couleur que les glyphes.

Cela fait des années que l’inspecteur est obsédé par cette affaire, sans jamais avoir réussi à déchiffrer ces « messages » ou symboles…

Au même moment …

Le jeune Johannes, doctorant, présente son mémoire devant un jury un peu agacé par son comportement. Et, au moment de sortir ses documents, il s’aperçoit qu’il a oublié de les prendre… Ou, que quelqu’un les a volés ?? Il ne se rappelle plus exactement, mais cet oubli lui coûte cher…

En sortant de sa présentation, sa petite amie lui donne rendez-vous dans un vernissage pour la soirée, tandis qu’il se dirige à son travail à la centrale. En ouvrant son casier, il découvre un morceau de tissu déchiré recouvert d’une étrange substance. Interrompu par un de ses collègues, il prend son poste sans réfléchir…

Le point sur le comics :

Les bases sont posées, dès la fermeture de ce premier numéro, publié aux Éditions Urban comics / Indies, en soft cover. Et quelles bases, nom de Zeus !!

Ram V et Dan Watters nous captivent dès le début de cette première partie de The one hand & The six fingers, avec le récit de la vie de ces deux protagonistes.

Le meurtre mystérieux tombe comme un couperet, dés les premières pages. Puis, on est directement plongé dans le vif du sujet, en découvrant la vie, le passé et les habitudes de ce vieil inspecteur. Puis, celui du jeune garçon, un peu embué, mais dont les révélations nous attisent, et nous poussent dans l’expectative de la seconde partie !!

L’ambiance générale de cette ville futuriste, me rappelle Blade Runner et son style néo noir. Des Synths à la place des replicants, utilisés pour « servir » les humains. Un fond un peu crasseux et angoissant, représenté ici par Laurence Campbell et Sumit Kumar, dont les traits réalistes genre « technologique » traduisent la tension de chaque scène.

L’univers est sombre, glaçant ou lumineux et inquiétant, grâce à la colorisation de Lee Loughridge.

La conclusion :

Premier « point de vue » des deux côtés des protagonistes ! Ce qui nous oblige déjà à faire fonctionner notre cervelle. Et à revenir sur des détails que l’on aurait peut-être ratés !! Et, évidemment, un twist final bien mené qui nous suspend dans l’espace et le temps jusqu’à la sortie de la seconde partie à la fin du mois prochain !! Je ressors complètement captivée par cette première partie, et déjà un brin accro à cette énigme policière scifi !

meilleur début de polar/sci-fi/thriller que j’ai lu ou vu depuis un moment !! L’ambiance, le scénario, tout est absolument fascinant et correspond à de grands classiques littéraires ou cinématographiques : Blade runner, Seven …. The one hand and The six fingers, aux Éditions Urban comics , est de loin, un desque j’ai lu ou vu depuis un moment !! L’ambiance, le scénario,et correspond à de grands classiques littéraires ou cinématographiques : Blade runner, Seven ….

Total coup de cœur pour ma part, prometteur et incontournable !!