Fabuleuses légendes de Chine – Ed. Larousse

Fabuleuses légendes de Chine est une encyclopédie visuelle, des éditions Larousse, parue en septembre 2024. Un bel ouvrage, de Xiaobing Wang et Katie Ponder, qui offre à découvrir les plus belles légendes de Chine, peuplée de créatures magiques, de dieux puissants et de guerriers valeureux.

Le livre débute avec un sommaire très complet, qui propose cinq grandes parties, reprenant des thèmes. Une introduction revient rapidement sur la mythologie chinoise, avant de découvrir une carte de la Chine et quelques informations sur cette ancienne civilisation, qui naquit il y a près de 5 000 ans. Puis, les légendes sont à retrouver, en commençant par le commencement. Aussi, comme beaucoup d’anciens peuples, les Chinois avaient recours à la mythologie pour expliquer les origines de l’univers et l’apparition des premiers humains. Le monde commença dans le chaos… Ainsi, c’est Pangu, qui sépara le chaos en deux, formant deux forces, le yin et le yang.

L’album offre un voyage au cœur des légendes fascinantes de Chine. Un univers peuplé de créatures mystiques, de divinités puissantes et de héros audacieux. Trente récits captivants et richement illustrés révèlent des contes millénaires. Chaque histoire porte l’héritage d’une mythologie célébrant l’harmonie entre l’homme et l’univers. Les récits, empreints de sagesse, explorent des valeurs de courage, d’indépendance et de persévérance. La mythologie chinoise traduit une vision profonde de la nature et de la société. Dragons majestueux, alliances improbables et rivalités ancestrales éveillent l’imaginaire. Les traditions se transmettent de génération en génération, reflétant une civilisation intemporelle. Une plongée inoubliable dans un monde vibrant, chargé de symbolisme. Le livre est un retour aux origines, où légendes et histoire s’entrelacent pour dévoiler une richesse culturelle unique.

Fabuleuses légendes de Chine est un bel ouvrage, des éditions Larousse. Un livre qui offre à découvrir une trentaine de récits palpitants et magnifiquement illustrés. Un voyage incroyable et riche, pour découvrir la mythologie chinoise, entre créatures magiques, dieux puissants et valeureux héros.

