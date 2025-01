We-Vibe Chorus : vibrations à deux pour la Saint-Valentin

La Saint-Valentin, c’est bien. Mais avec le We-Vibe Chorus, c’est carrément incroyable. Ce vibromasseur pour couples, best-seller de la marque We-Vibe, promet une révolution dans votre vie intime. Des orgasmes partagés, des vibrations ajustées à la perfection, et des moments à deux tout simplement inoubliables. Entre technologie de pointe, design ergonomique et connectivité, ce jouet est conçu pour faire passer votre plaisir au niveau supérieur. Alors, pourquoi se contenter de roses quand on peut offrir des vagues de plaisir ?

We-Vibe : un pionnier du plaisir partagé

Depuis son lancement en 2008, We-Vibe a révolutionné l’industrie des jouets intimes en créant le premier vibromasseur pensé pour être utilisé en couple pendant les rapports. Une véritable innovation qui a conquis le monde, avec plus de 6 millions d’unités vendues.

Sous l’égide du groupe WOW Tech (qui chapeaute également Womanizer et Pjur), We-Vibe repousse les limites du design et de la technologie pour offrir des produits ergonomiques, performants et respectueux de l’environnement. Leur mission ? Rendre la satisfaction sexuelle et l’intimité accessibles à toutes et tous, avec des créations pensées pour répondre aux attentes des consommateurs et validées par des experts en bien-être sexuel.

Avec des produits disponibles dans plus de 50 pays, We-Vibe incarne le désir universel de plaisir partagé et d’expériences intimes enrichies, le tout dans un esprit d’innovation continue et de respect des normes de santé et d’environnement.

Un orgasme pour deux : la promesse du Chorus

Le We-Vibe Chorus est le jouet phare de la Saint-Valentin 2025. Au-delà d’un simple vibromasseur, ce modèle s’impose comme une expérience. Avec une partie interne et externe, il stimule simultanément le clitoris et le point G, en toute autonomie. Le principe de ces jouets hands-free permet de laisser ses mains se balader sur le corps de l’autre, ou sur le sien, sans avoir à se soucier de stimuler son clitoris. Porté pendant le rapport sexuel, il stimule également le pénis grâce à des vibrations puissantes mais douces. Ajustable aux courbes du vagin, il reste parfaitement en place, même au cœur de l’action. Ce chef-d’œuvre d’ingénierie se met au service de votre bonheur à deux pour un vrai partage sensuel.

Une télécommande qui sent vos envies

La magie du We-Vibe Chorus réside aussi dans sa télécommande à pression ultra-intuitive. Besoin d’intensifier les vibrations ? Appuyez un peu plus fort. Envie de revenir à des sensations plus douces ? Relâchez légèrement. C’est aussi simple que ça (après un petit temps de configuration et d’adaptation la première fois). Et si vous aimez personnaliser vos plaisirs, l’application We-Vibe permet de créer vos propres modes de vibrations. Vous souhaitez synchroniser les vibrations avec la musique que vous jouez en fond ? C’est possible ! We-Vibe pense à tout !

Sous l’eau ou en déplacement : un jouet polyvalent

Envie d’expérimenter dans la salle de bain ? Le We-Vibe Chorus est étanche et peut vous accompagner sous l’eau. Rechargeable par USB dans un joli coffret très discret, il offre jusqu’à 90 minutes de plaisir par charge. Et grâce à la connectivité AnkorLink, vous pouvez contrôler votre jouet via l’application, même à distance, pour pimenter vos soirées en amoureux·ses, où que vous soyez.

Pourquoi choisir Chorus pour la Saint-Valentin ?

Les statistiques ne mentent pas : seulement 9 % des couples utilisent des jouets sexuels ensemble. Il est temps de rejoindre l’élite et de réinventer vos moments intimes. Offrir un We-Vibe Chorus, c’est partager une expérience unique.

En promo à 149 € (au lieu de 209 €) sur espaceplaisir, c’est le moment idéal pour franchir le pas.

Si le rouge passion est votre couleur, vous adorerez les nuances corail pamplemousse et rose électrique. Si au contraire, le mystère vous attire, optez pour le violet, ou le bleu cosmique. On apprécie particulièrement le magnifique coffret dans lequel il est présenté. Une fois rangé dans sa boîte, on peut réutiliser le coffret pour ses bijoux ou pour y glisser des petits mots coquins !

L’avenir du plaisir est là

Avec le We-Vibe Chorus, célébrez le plaisir partagé. Exploreé, expérimentez et intensifiez vos ébats. Alors cette Saint-Valentin, oubliez les classiques et optez pour une expérience inoubliable. Parce qu’à deux, c’est mieux. Et avec We-Vibe, c’est carrément parfait.