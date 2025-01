Père Castor – Histoires en chansons

Histoires en chansons est un recueil de la collection Père Castor, des éditions Flammarion jeunesse, paru fin septembre 2024. Un bel ouvrage qui propose de retrouver quatre classiques de Père Castor mis en chansons, pour une redécouverte incroyable et touchante.

Le livre présente un QR code à flasher, pour écouter les histoires à suivre. Le premier récit à découvrir et écouter est Trois petits chats. Une histoire dans laquelle Maman-Chatte ne se lasse pas de contempler ses trois chatons. Elle les trouve mignons avec leurs grands yeux malicieux. Le premier chaton est tout noir. Sa fourrure est noire comme une nuit sans lune, mais laisse apparaître un minuscule point blanc à l’oreille droite. Le deuxième chaton est tout blanc. Sa fourrure est blanche comme un champ recouvert de neige, mais laisse apparaître un minuscule point noir sur le museau. Le troisième chaton est gris. Son poil est gris comme les nuages un jour de pluie, mais laisse apparaître un minuscule point noir au bout de la queue.

Le recueil enchanteur mêle contes et mélodies. Quatre classiques du Père Castor, dont Michka et Trois petits chats, revisités en musique. Une création d’Isabelle Aboulker, interprétée par la Maîtrise de Radio France et l’Orchestre Philharmonique de Radio France. Les illustrations captivantes enrichissent l’immersion dans les récits. Un partenariat avec France Musique garantit une qualité sonore exceptionnelle. Chaque histoire prend vie grâce à une narration musicale qui éveille l’imaginaire. Une expérience immersive, idéale pour petits et grands amateurs de contes et de musique. Flammarion jeunesse s’associe aux formations musicales de Radio France pour offrir un ouvrage d’une richesse unique. Trente-cinq minutes d’écoute pour prolonger le plaisir des histoires en chansons. Un trésor pour éveiller les sens et nourrir la curiosité des jeunes lecteurs.

Histoires en chansons est un recueil captivant, des éditions Flammarion jeunesse. Un bel ouvrage qui regroupe quatre classiques, mis en chansons et en musique, pour une découverte ou redécouverte musicale fascinante, offrant une belle approche de ces incontournables contes.

