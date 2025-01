 Red Flower – Tome 2 – Shonen – Glénat Manga

Partagez





Second tome de Red Flower, ce shonen fantastique plongeant ses racines dans les cultures tribales, et les liens générationnels.

Après avoir trouvé une étrangère inanimée sur les abords de l’île, Kéli décide de la ramener au village. Ce qui provoque une inquiétude soudaine de la part de ses congénères, d’autant que l’un de ses bras est mécanique. D’après le sorcier du village, Kéli semble avoir perdu le sens même de ce qu’est la « protection de sa famille », et de son peuple, les Bao’rés.

Et tout se complique lorsque les ainés découvrent d’autres étrangers, dans leur jungle !!!!

À retrouver aux Éditions Glénat Manga depuis le 22 Janvier 25. (+13)



Le décor :

Une lueur au loin dans la jungle…

Kéli revient vers le village avec la jeune fille qu’il a trouvé, échouée sur la plage. Le sorcier est déjà devant ses ossements de prédiction, pour annoncer au roi de nombreux malheurs à venir !

Il est certain que cette étrangère soulève de nombreuses questions auprès des villageois. D’où vient-elle ? Pourquoi ses cheveux ont la couleur du maïs ? Et ce bras fait de « terre froide », de la magie noire probablement… Sa peau est si blanche que Kéli, dans toute sa naïveté, en déduit que son sang doit être du lait !!!!

Mais les autres villageois n’ont pas cette candeur ! L’inquiétude et les prédictions du sorcier les poussent à vouloir s’en débarrasser !

Heureusement, la vieille fait taire tous ces racontars avec sagesse et intelligence en rappelant l’un des devoirs sacré du Katafali : « Protéger tous les êtres vivants » , et qui plus est, cette jeune fille est bel et bien humaine !!!

Le sorcier souhaite déjà l’examiner dans sa hutte. Mais, très vite, le roi décide de laisser à Kéli, l’opportunité de la soigner et de s’occuper d’elle. Bien contre son gré !!!

Dans la nuit qui suit, pendant que le village dort, Yao surprend le sorcier… Il a déjà remarqué son méfait envers Kéli durant le Katafali, et demande des explications sur une probable nouvelle manigance…

Le point sur le manga :

Un second tome de Red Flower que l’on attendait impatiemment aux Éditions Glénat Manga ! Loui continue de nous narrer l’histoire de ce peuple Bao’ré, et de cette nouvelle venue. Les quelques scènes caricaturales, et certaines réflexions de l’impétueux protagoniste principal, continuent de nous faire pouffer de rire. Et de nous faire aimer ce personnage particulièrement naïf.

Mais, la majorité de cet opus comprend des moments graves accentués par les mises en scènes profondes et sombres. La rencontre et le choc de deux cultures diamétralement opposées transforment chacun des personnages. Les uns craignant l’acculturation de leur peuple aux croyances animistes et pacifiques. Et l’envahissement de leur espace de vie.

Les autres figés par la peur et l’incompréhension de la différence. Un cas de figure rappelant de nombreuses confrontations historiques que l’auteur nous fait ressentir par le biais de ce manga moderne à l’ambiance tribale mixant un style japonais européanisé à des graphismes d’une troublante beauté !!

La conclusion :

Chacun doit défendre sa propre famille dans ce second tome de Red Flower aux Éditions Glénat Manga. Les problèmes de jalousie, d’envie et de rapprochement des personnages, du tome un, semblent à présent bien insignifiants devant une guerre prête à émerger !!! Nos protagonistes devront trouver la solution pour apaiser chaque camp, et ce, rapidement, afin d’éviter un massacre certain …. On reste suspendu à la dernière page sans savoir ce qui va se passer …. il n’y a plus qu’a prendre son mal en patience !!