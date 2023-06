Kéli, le jeune fils du Roi de la tribu des Bao’ré, ne rêve que d’une chose : devenir comme son grand frère ! Un adulte, grand guerrier de son peuple animiste. Pour ce faire, il doit assister à l’épreuve du Katafali, selon laquelle le sorcier du village les badigeonne d’une potion à base de « Red flower ». Des fleurs que l’on ne trouve qu’au fin fond de la jungle inhospitalière !

Mais, pour y parvenir, il faut d’abord canaliser sa hargne de « jeune pousse », car : « Être un homme, c’est être responsable de ses actes »

Un shonen fantastique étonnamment original, mêlant action, transmission générationnelle et mystère.

Paru le 21 juin 23 aux Éditions Glénat Manga.Série en 5 tomes .(+13)

Le décor du tome 1 : Le jeune coq et le Soleil

La jungle d’une petite île perdue…

Un bébé gorille s’approche avec curiosité d’Aisha, la petite sœur de Kéli, aussi curieuse que cette petite créature inoffensive. Mais, lorsqu’il voit la scène, Kéli ne peut s’empêcher d’imaginer le pire. Et ses sentiments négatifs l’emportent. Il se met à crier pour que sa sœur s’éloigne de ce qu’il pense être un danger. Avec ses cris, le petit gorille prend également peur, et se met également à alerter d’un probable danger.

Ce qui devait arriver se produit. Un gorille d’une taille gigantesque débarque en assaillant Aisha et Kéli. Le jeune garçon, sur la défensive, décide de retenir la créature, en permettant à sa petite sœur de s’échapper.

Mais l’animal est furieux, et menace de charger sous peu. Il faut agir vite, même si les préceptes de sa tribu résonnent dans sa tête : « On ne doit jamais lever la main sur un animal… » . Kéli décide qu’il n’a pas le choix, et qu’il doit se confronter à la bête.

Heureusement, pendant que celle-ci charge, un étranger apparaît terrassant l’immense créature. Puis, l’apaisant grâce à une technique que Kéli reconnaît instantanément. C’est l’art martial de sa tribu : le Katafali. L’étranger, dont l’identité est masquée par la capuche de son vêtement, explique sommairement son erreur à Kéli.

Et, lorsque l’étranger se dévoile, il n’est autre que Yao, prince aîné de la tribu des Bao’ré. Guerrier parti affronter la créature féroce de l’arbre sacré IIgwé, devenu un adulte !

Ce qui a tendance à rendre Kéli, légèrement jaloux, car il n’est autre que son grand frère…

Le point sur le manga :

Premier tome d’un shonen étonnant et original. Déjà par son graphisme, mêlant un style japonais européanisé, qui envoûte notre regard. Puis par son scénario, conté comme une légende par son auteur : Loui ! Le cheminement de l’histoire est scindé en sept chapitres entrecoupés de pages explicatives de l’univers qu’il nous présente.

On baigne dans une ambiance tribale, aux coutumes bien définies, que l’auteur construit au fil de la lecture. Il met son récit en place, dans ce premier tome de Red Flower aux Éditions Glénat Manga, sans nous dévoiler les tenants et aboutissants. Les liens entre les personnages et/ou entre les événements, les prédictions du sorcier du village. Ces « Red flower » et leur utilité véritable. Les illustrations et le récit se parent de scènes de combats assez ahurissantes, et de pleines pages sidérantes de beauté !!!

Bien entendu, après la mise en place de l’univers, et la rencontre des personnages principaux, le dénouement de cette première partie est un fabuleux et curieux plot twist !

La conclusion :

Pour ce premier tome de Red Flower, l’auteur manie avec talent un mélange de cultures ancestrales, de fantastique, de combats, qui prennent vraiment le lecteur dans un mystérieux engrenage ! Notre curiosité quant à la suite est poussée au niveau maximum avec l’intensité du final qui promet un bouleversement certain de l’histoire !!!

On peut effectivement conclure, que vous (les lecteurs qui plongeront dans cet univers) et moi-même, nous rencontrerons sur le site de Glénat Manga, pour la suite !!!!

(cher Loui, tu as intérêt à patater le second tome car tu peux pas laisser tes nouveaux fans dans cet état !!)