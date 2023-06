La fabrique des rêves – Ed. Le Lombard

La fabrique des rêves est une nouvelle série jeunesse, des éditions Le Lombard, qui commence avec ce premier tome. Une bande dessinée, de David Boriau et Goum, parue en juin 2023, qui invite à découvrir l’aventure onirique, d’un jeune garçon perdu dans le monde des rêves…

Dans une maison, une vieille femme appelle son petit-fils. Elle retrouve Andy debout dans la penderie. Le jeune garçon dort, mais elle le réveille et lui donne sa planche. Elle le rassure. Andy part aussitôt, saluant Nany. Sur son skate, le jeune garçon fonce entre les passants et sur le trottoir. Il retrouve rapidement trois de ses amis sous un abribus. Andy affirme qu’ils vont devenir les kings de la nuit ! Il a trouvé un lieu et pense que les filles vont leur tomber dans leurs bras. Mais les trois copains en face de lui ne réagissent pas. Ils ont tous les yeux fixés sur leur portable. Andy arrache leur portable pour les faire réagir. L’un d’eux lui demande d’arrêter ses conneries. Il le menace, avec son poing, de lui rendre son portable. Andy sourit et affirme que s’ils veulent les récupérer, il faudra le suivre…

Le récit est curieux et touchant, avec un héros atypique. Andy est narcoleptique, susceptible de s’endormir n’importe où et quand. Lorsqu’il dort, Andy fait d’étranges rêves, cela jusqu’au jour où il va interagir avec une créature de son rêve. La fabrique des rêves recèle d’étranges secrets et créatures. Alors qu’il se fait passer pour un stagiaire pour mieux comprendre l’endroit, il se rend compte aussi, qu’il met en danger tout un équilibre, en disparaissant de son propre rêve… La bande dessinée est surprenante, intrigante et plutôt bien menée. En effet, le monde des rêves est mystérieux, mais aussi dangereux si celui-ci bascule quelque peu, à cause d’Andy, justement ! La maladie est également au cœur du récit, entre l’adolescent et son traitement et la grand-mère et ses problèmes de cœur, l’amitié trouve aussi sa place. Le dessin est agréable, avec un trait fin, rond et un univers coloré.

La fabrique des rêves est une nouvelle série jeunesse, des éditions Le Lombard, plutôt surprenante et touchante. Un album fascinant qui vient jouer avec plusieurs thématiques, autour du monde onirique, entre maladie, courage et amitié.

