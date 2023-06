10 ans du MUCEM

Le MUCEM, Musée des civilisations européennes et méditerranéennes.

On y trouve des expositions d’anthropologie, d’archéologique, d’histoire, d’histoire de l’art,…

L’objectif est de présenter depuis les fondations antiques jusqu’à l’époque contemporaine, l’un des berceaux de la civilisation européenne.

Le Mucem

Le MUCEM a été inauguré en Juin 2013. Rudy Ricciotti associé à Roland Carta a conçu le bâtiment.

Il a été présenté comme l’un des symboles du nouveau visage de Marseille. Le MUCEM est un lieu incontournable de Marseille comme Notre Dame de la Garde, la Vieille Charité, le Palais du Pharo, le Palais Longchamps, le vieux Port, la Corniche, le Stade Vélodrome …

L’aspect spécifique de de ce cube de 72 mètres de côté est due à cette fine résille de béton.

D’une surface totale de 16 500 m2, les espaces d’exposition représentent 3 690 m2.

Le panorama, à partir du MUCEM est exceptionnel. En effet, lorsque l’on déambule sur le toit-terrasse, sur les rampes extérieures qui encerclent le bâtiment ou dans les salles d’exposition vitrées, un panorama à 360 ° s’offre à nous avec au loin les collines de la chaine de l’Etoile, la cathédrale, le port de commerce, la rade nord de Marseille, les Iles du Frioul, le Château d’If, le Vieux Port, Notre Dame de la Garde, l’église de Saint Victor, le fort Saint Nicolas, …

Une passerelle aérienne de 135 mètres relie le MUCEM au fort Saint-Jean

L’accès au MUCEM peut se faire à partir de :

l’esplanade J4, qui est l’entrée directe au MUCEM

l’esplanade de La Tourette (église St Laurent), via une passerelle qui nous amène au fort Saint Jean. Ce cheminement est celui que je préfère pour rejoindre le MUCEM

de la place d’Armes du Fort St Jean

Quand vous êtes au fort Saint Jean, n’hésitez pas à monter en haut de la tour du Roi René qui offre une vue exceptionnelle sur le Vieux Port de Marseille

Anniversaire, le Mucem a 10 ans

Pour ses dix ans, dix rendez-vous exceptionnels sont programmés de juin 2023 à juin 2024.

Le grand week-end d’ouverture est le 3 et 4 juin 2023.

Week-end d’ouverture

En se promenant dans les salles d’exposition, dans les coursives du musée et les jardins du fort Saint-Jean, vous croiserez des artistes : danseurs, conteurs, graffeurs, musiciens, comédiens, performeurs. Mêlés à la foule, ils vous feront vivre des moments pleins de surprises, de surgissements et de rencontres imprévues

Soirées :

« Vendredi 2 juin, un concert de Black M et Alonzo réunira le meilleur de la scène rap française dans le cadre de la Journée de l’Inclusion (complet).

Samedi 3 juin, à la tombée de la nuit, Le Temps des lumières vives, par le Groupe F, célébrera la beauté et la richesse de l’ensemble architectural du Mucem : explorant la résille, gravissant les amers, des personnages malicieux activent les lumières vives qui feront briller l’édifice, la mer et le ciel.

Dimanche 4 juin, ce sont trois grands bals qui vont nous faire entrer dans la danse de l’été ! »

« Célébrer les 10 ans du Mucem, c’est commencer une nouvelle histoire : dessinons tous ensemble les 10 années qui viennent ! »

La Horde – Ballet national de Marseille

Lors de ma déambulation dans le MUCEM, j’ai été conquis par la performance de La Horde, spectacle de danse contemporaine avec une maitrise totale du mouvement, de la vitesse d’exécution, du rythme. Le spectateur est complétement immergé dans des tableaux proposés qui sont d’une très grande intensité. Celle ci est d’autant plus renforcée lorsque le tableau présente un groupe de danseurs qui fait des mouvements au ralenti, alors que les autres font une performance rapide.

À la direction du CCN Ballet national de Marseille depuis 2019, (LA)HORDE réunit depuis 2013 les artistes Marine Brutti, Jonathan Debrouwer et Arthur Harel