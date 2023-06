Arles, “Les Suds” revendiquent un festival de liens musicaux pour la 28ème édition !

Partagez





Arles, “Les suds” se tiendront du 10 au 16 juillet 2023. La capitale de la Camargue, continue à revendiquer un festival, où les musiques du monde, resserrent les rapports humains, autour des musiques du monde. Le programme pour cette 28ème édition s’avère riche en qualité, le théâtre antique va encore vibrer aux sons des guitares et autres instruments divers.

Le programme du Festival Les Suds, à Arles 2023 se présente comme ci :

Lundi 10 juillet 2023, 22h30 : Perrate, l’Andalousie et l’Espagne la cour de l’Archevêché va accueillir celui qui est le digne représentant du “Cante gitano d’Utrera”.

Houria Aïchi, artiste algérienne, emportera le public lors de son concert à la Cour de l’Archevêché lors du Festival Les Suds, à Arles. Le live sera le mardi 11 juillet 2023, dans la cour de l’Archevêché, c’est toute l’Algérie et ses chants mystiques qui seront reproduits par cette immense chanteuse populaire.

Mardi 11 juillet 2023 – 21h30 : Tinariwen + Nana Benz du Togo…L’un des grands évènements de cette 28 ème édition au coeur du théâtre antique. Le Mali et ses dignes représentants du désert, où les hommes bleus s’harmonisent au blues, aux mélopées lancinantes, sauront sans aucun doute, les dignes représentants de la musique Africaine.

Nana Benz du Togo est une chanteuse togolaise qui puise son inspiration dans la musique traditionnelle de son pays. Son nom d’artiste fait référence aux femmes qui ont bâti leur fortune en important des tissus européens au Togo. Elle a sorti plusieurs albums depuis les années 1990, et son live sera aussi pour elle l’occasion, d’interpréter ses grands succès.

Mercredi 12 juillet 2023, 19h30 : Raül Refree & Rokia Koné

Cour de l’Archevêché, dans le centre de la ville d’Arles….

Raül Refree et Rokia Koné, composé par un duo mêlant les musiques d’Espagne et du Mali, seront à la Cour de l’Archevêché pour un concert unique lors du Festival Les Suds, un évènement dans “Les Suds”, à ne pas louper. Également, le mercredi 12 juillet 2023 – 21h30 : Sílvia Pérez Cruz + Sissoko, Ségal, Parisien, Peirani, seront au théâtre antique de la ville !

Théâtre Antique

Sílvia Pérez Cruz est une chanteuse espagnole qui a remporté plusieurs prix pour sa musique, notamment le Goya de la meilleure chanson originale en 2012 pour la chanson “No Te Puedo Encontrar” du film “Blancanieves”. Elle a également collaboré avec de nombreux autres artistes, tels que Joan Manuel Serrat et Javier Colina.

Style musical pour cet évènement : De la musique espagnole, fusion.

Origine : Espagne

Sissoko, Ségal, Parisien, Peirani est un groupe de jazz formé par quatre musiciens talentueux : Ballaké Sissoko à la kora, Vincent Ségal au violoncelle, Émile Parisien au saxophone et Vincent Peirani à l’accordéon. L’ album éponyme en 2018 ,a été acclamé par la critique.

Style musical : jazz

Origine : Mali/France

Jeudi 13 juillet 2023, 19h30 : Famille Chemirani

Cour de l’Archevêché

La Famille Chemirani, originaire d’Iran, partagera sa musique traditionnelle à la Cour de l’Archevêché lors du Festival.

Jeudi 13 juillet 2023, 21h30 : Avishai Cohen Banda + Liraz.

Samedi 15 juillet 2023, 21h30 : Son Rompe Pera + Combo Chimbita + Parranda La Cruz

Théâtre Antique

Son Rompe Pera est un groupe familial originaire du Mexique et connu pour sa cumbia punk rock énergique et dansante. En mélangeant des rythmes traditionnels et modernes, le groupe a su conquérir le cœur des fans de musique latine et rock’n’roll. À Arles, son registre éclectique enchantera les festivaliers.

Combo Chimbita, groupe originaire de New York et de Colombie, enchantera le Théâtre Antique lors de leur performance au Festival Les Suds, à Arles.

Parranda La Cruz, mêlant les influences musicales du Venezuela, de La Réunion et de Lyon, se produira au Théâtre Antique lors du Festival Les Suds, à Arles.

Les temps forts au “Théâtre Antique”…

Avishai Cohen Banda est reconnu pour sa maîtrise de la contrebasse et ses talents de compositeur, unissant les sonorités d’Israël et de Cuba avec l’énergie du jazz et de la world music. Cohen a notamment été projeté sur la scène internationale en tant que membre du célèbre Chick Corea New Trio.

Liraz, artiste aux racines israéliennes et iraniennes, illuminera la scène du Théâtre Antique lors du Festival Les Suds, à Arles.

Vendredi 14 juillet 2023, 19h30 : Trio SR9

Théâtre Antique

Le Trio SR9, composé de trois percussionnistes talentueux (Paul Changarnier, Nicolas Cousin et Alexandre Esperet), repousse les limites de la musique classique et contemporaine en explorant de nouvelles sonorités sur le marimba et en s’attaquant à des œuvres d’illustres compositeurs comme Bach, Schubert et Debussy.

Samedi 15 juillet 2023, 19h30 : Wasifuddin Dagar

Cour de l’Archevêché

Wasifuddin Dagar, représentant la musique de l’Inde du Nord, se produira à la Cour de l’Archevêché lors du Festival Les Suds, à Arles.

