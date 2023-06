Sète : Polémique à ImageSingulières sur un Mahu transgenre de Polynesie !

Partagez





Richard Pak a photographié un Mahu de Polynésie, l’affiche choisie pour figurer l’édition 2023, mise à mal par la polémique, sur la dégradation du panneau d’affichage, montre que la photographie d’investiture ou de reportage, peut créer, des différences de pensées, au relent d’homophobie, voir dans ce cadre de diffusion, de transphobie, sur la différence de vie…

“C’est illusoire de penser que l’on peut combattre une cause, en dégradant le travail d’un artiste” m’indiquait une médiatrice de l’association organisatrice d’ImageSingulières. Alors pourquoi cette impression qu’une affiche porteuse d’un reportage photo, peut à ce point porter la polémique, dans une ville comme Sète, berceau de l’art ?

La réponse est sur la dégradation, de l’affiche qui a véritablement posé le débat, dans la cité balnéaire. Avec du recul, on a essayé de comprendre, l’intérêt de ce festival, autour des différences. Pour reprendre une terminologie de la sociologue Finn Mackay, sur les réseaux sociaux le “TERF” est le terme, utilisé pour qualifier toute personne ayant des positions transphobes, ou excluant les personnes trans.

À Sète, on en parle aisément, et aux coins des bistrots, la réponse est claire : “Bah, c’est un faux débat, ici la cité s’est construite avec les Italiens, les fuyards de Franco, et aussi par d’autres populations, on est tous Sétois, ce graffiti est l’oeuvre d’un idiot, faut pas voir plus dans cet acte !”.

À décrypter cet acte de malveillance, on peut considérer que la dégradation, ne pose aucun débat, mais il met la lumière sur l’incompréhension qui nait dans la tête de certains, sur les transgenres. Pour mieux comprendre ce qui peut animer, cette haine autour de ces populations, je vous propose de visiter un site qui vous expliquera un peu mieux, ce qui pousse des hommes ou des femmes à vouloir se transformer, ou changer de statut : https://www.amnesty.fr/focus/transgenre

Pour revenir au photographe, selon la programmation de Valérie Laquittant et Gilles Favier, les deux directeurs d’ImageSingulières, “La photographie n’est pas une chapelle, les images doivent être vues”, Richard Pak dans son intitulé “L’Archipel du 3ème sexe” a posé son objectif dans une société polynésienne qui reste néanmoins très ouverte sur les différences de genre. Autre polémique sur les “rae rae” (prononcer ré ré), qui note le Wokisme ( idéologie centrée sur les questions d’égalité, de justice, et de défense des minorités, parfois perçue comme attentatoire à l’universalisme républicain). Pour notre part à la rédaction, nous considérons le droit de vivre sa vie à toutes et tous.

Plus d’infos sur https://imagesingulieres.com

Eric Fontaine