Thellus Le cycle de Kad Moon – Tome 2

Thellus et Le cycle de Kad Moon se poursuivent avec ce deuxième tome, paru aux éditions Glénat, en janvier 2025. Un album de Simona Mogavino et Laura Zuccheri, qui offre une suite dense et pleine de révélations à cette saga de science-fiction, empreinte d’écologie.

C’est l’angoisse pour les héros. Le marais d’Atzu cache un monde souterrain qui est gorgé de boue et de végétation en décomposition. Les eaux sont calmes et malsaines, bordées de sables mouvants, chassant ainsi tout espoir d’y faire le moindre pas. Les héros ne doivent pas se laisser submerger par la peur du danger omniprésent et doivent faire face à la situation, sans baisser les bras. Il leur faut combattre ou s’enfuir à nouveau ! La pression de l’interminable marais d’Atzu anéantit les trois héros… Atzu peut s’avérer fatal ! Priol est aux commandes. Mais une racine ou un tronc de bois pourri met leur embarcation en déroute. Priol, Lyn et Kad se retrouvent à l’eau. Ils sont en panique, tentent de retrouver la terre ferme, avant de s’écrouler au sol, d’épuisement. Quelques semaines plus tôt, Kad, accompagné de la créature ailée Figue flèche, cherche des réponses dans un vaisseau…

Le récit suit peu le héros de ce cycle. En effet, il semble plutôt concentré sur Govin, qui va vivre une expérience unique. Sa rencontre avec une espèce extraordinaire, gardienne d’une sagesse, va lui permettre de mieux comprendre l’histoire, et ce qui l’entoure, ce qui se trame. Cette expérience offre un bon nombre d’informations. De son côté, Kad se trouve capturé par des Primanthropes, avec une créature bicéphale souffrante… La bande dessinée offre un aspect écologique, avec la nature et la flore, gardiens de secrets anciens. L’aventure est rythmée et plaisante, avec un héros plus ou moins perdu dans un monde violent et trois autres personnages qui tentent de survivre dans un milieu hostile. Le récit reste dense, offrant un bon nombre de révélations, pour mieux comprendre ce monde complexe, ainsi que son passé. Le dessin se veut réaliste, il est parfois maladroit, mais offre un ensemble plaisant et vif.

Le cycle de Kad Moon se poursuit dans ce deuxième tome, de la saga Thellus, des éditions Glénat. Un album captivant et rythmé, qui propose de suivre les héros dans un univers hostile, pour une aventure épique et touchante, teintée d’un aspect écologique.

