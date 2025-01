Solidays 2025 du 27 au 29 juin

Partagez





Solidays le célèbre festival de musique solidaire et festif, annonce son retour à Paris pour la 27e édition du 27 au 29 juin 2025. L’événement aura lieu à l’Hippodrome de Paris Longchamp, avec une programmation de concerts de renom et de découvertes. Parmi des têtes d’affiche et de chanteurs de dancehall, du rap et de l’électro, ce festival promet de nouveau moments inoubliables. Au programme : 9 scènes, 80 concerts et la participation de 100 associations, promettant une expérience unique et engagée.

On retrouvera des artistes comme Matthieu Chedid, Damso, Kalash, Gims, SCH, Sean Paul, Fisher, et James Hype parmi d’autres. Le festival Solidays a toujours été connu pour sa diversité et sa capacité de réunir des artistes de tous horizons, offrant ainsi une expérience musicale unique et solidaire.

Les organisateurs de Solidays ont annoncé que le rappeur congolo-belge Damso ouvrira le festival le 27 juin, en ouverture de cette 27e édition. D’autres artistes de renom, comme Lamomali, Kompromat, et Werenoi, se joindront également la programmation, assurant la promesse d’une soirée festive et solidaire. Le festival promet également de réunir la communauté musicale dans un esprit de célébration et de partage.

Quels artistes seront à Solidays en 2025 ? Les premiers noms viennent d’être dévoilés !

Damso

Fisher

Gims

James Hype

Kalash

Lamomali

MC Solaar

SCH

Sean Paul

Werenoi

Zaho de Sagazan

High Fade

Jersey

Kompromat

L’Impératrice

Leto

Meute

Perceval

Yoa…

Le détail par jour du programme de Solidays 2025 sera communiqué plus tard. Et de nouveaux noms seront annoncés bientôt !

Ouverture de la billetterie pour Solidays : tout ce qu’il faut savoir

Le coup d’envoi tant attendu de la billetterie pour le festival Solidays sera donné le samedi 1er février à midi. À cette occasion, 25 000 Pass 3 jours seront disponibles à partir de 39€, exclusivement sur le site de Solidays. Les organisateurs incitent donc les festivaliers à ne pas tarder pour bénéficier de cette offre avantageuse.

En achetant un billet, les participants contribuent directement, aux côtés de Solidarité Sida, à atténuer la souffrance humaine dans 21 pays.

Depuis sa création il y a 25 ans, Solidays s’est affirmé comme un événement majeur, rassemblant 8 500 bénévoles et accueillant 1 100 artistes. Au fil des ans, le festival a permis de collecter 25 millions d’euros au profit de la lutte contre le sida, soutenant ainsi 2 300 programmes d’aide et de prévention dans plus de 42 pays, tout en distribuant 2 800 km de préservatifs. Un engagement fort qui continue de faire de Solidays un festival unique en son genre.

C’est bientôt l’ouverture de la billetterie !

Pour optimiser vos chances d’avoir un Pass 3 Jours à prix doux, il faut connaître quelques astuces mais on vous le dit déjà : « Il n’y en aura pas pour tout le monde! ».

Les Passes seront disponibles en billetterie à 12h pétantes sur le site et les réseaux sociaux « Solidays« .

1/Gardez l’œil ouvert et mettez une alarme à 11h45 le 1er février 2025

2/ Videz vos caches internet (ça facilite le fonctionnement du site et accélère les temps de chargement)

3/ Préparez votre CB (Il va falloir dégainer très vite)

4/ Rendez-vous sur solidays.org ou pour aller encore plus vite, cliquez ICI

#solidays, #festival, #concert, #paris, #music, #musique, #musicfestival, #solidaritesida, #longchamp, #friends, #hippodromedelongchamp, #france, #festivals, #Solidays2025, #SolidaysFestival, #SolidaysParis, #SolidaysMusic, #SolidaysExperience