Je serai toujours là pour te tuer – Comédie Noire à La Folie Théâtre

Je serai toujours là pour te tuer – Une Comédie Noire à ne pas manquer à La Folie Théâtre de Paris du 31 janvier au 6 avril 2025. Comment être aimée ? Et si c’était en engageant un tueur ? Réservez dès maintenant.

C’est certainement l’une des découvertes théâtrales les plus marquantes de ce début d’année. Créée et interprétée par Sophie Tonneau, cette pièce a conquis le public au Festival d’Avignon. Elle s’installe désormais à La Folie Théâtre de Paris du 31 janvier au 6 avril 2025.

Une Histoire d’Amour Assassine

Helen, une femme de trentaine d’années, vit seule à la campagne. Elle a quitté la ville pour une vie plus saine mais s’ennuie profondément. Ressassant ses frustrations et l’échec de sa carrière de comédienne, elle songe à mettre fin à ses jours. Manquant de courage, elle engage Simon Gilbert, un voyageur au long cours, comme homme à tout faire. Sa mission : la tuer doucement, sans prévenir, avant l’automne. Mais Helen flanche. Comment négocier un sursis ?

Une Comédie Subtile et Émouvante

Sophie Tonneau et Yves Comeliau offrent une performance jubilatoire et émouvante. Leur comédie, savoureuse par ses dialogues et ses situations insolites, captive le public. L’humour noir et la finesse des personnages font de cette pièce un véritable coup de cœur. À découvrir les vendredis, samedis et dimanches à 20h.

Auteur : Sophie Tonneau

Artistes : Sophie Tonneau, Yves Coméliau

Metteurs en scène : Catherine Perrotte et Sophie Mayer

Ne manquez pas cette pépite théâtrale à La Folie Théâtre. Des rires, des larmes et des surprises vous attendent !

INFORMATIONS PRATIQUES ET RÉSERVATION

Représentations les vendredis, samedis et dimanches du 31 janvier au 06 avril 2025 à 20h

À La Folie Théâtre – 6 rue de la Folie-Méricourt, 75011 Paris

Durée : 1 h

Tarifs : à partir de 10,99 €