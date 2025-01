Explorer ses parts d’ombre et se retrouver soi est un ouvrage de Chloé Bloom, paru aux éditions Eyrolles, en septembre 2024. Un livre de développement personnel, qui propose un travail d’introspection unique et transformateur. Une rencontre des peurs, chagrins et souffrances, pour rencontrer les dons, forces, pouvoir…

Le livre débute avec un sommaire simple et plaisant, suggérant un cheminement adéquat et bienveillant. Un avant-propos présente le livre, avant de retrouver la première partie qui revient sur l’ombre. Ainsi, l’ombre et la lumière sont abordées en premier lieu. L’autrice se dévoile donc, à travers son exploration du clair et de l’obscur, entre les œuvres du peintre Rembrandt, la saga Harry Potter, ses propres poésies… Ses ombres et lumières se trouvent en chacun de nous, et dans tous les aspects de notre monde. Des nuances qui donnent du relief aux enfants, aux expériences, à la vie et à chacun de nous.

Un ouvrage inspirant qui invite à explorer les facettes souvent cachées de l’âme avec bienveillance et profondeur. Grâce à une écriture fluide et accessible, chaque chapitre guide pas à pas dans un travail d’introspection, mêlant réflexions profondes et exercices pratiques. La mise en page soignée rend cette lecture à la fois captivante et utile au quotidien. Entre découvertes personnelles et techniques concrètes, le livre offre des clés précieuses pour accueillir ses parts d’ombre, libérer son potentiel et vivre en harmonie avec soi-même. Un équilibre parfait entre sagesse et légèreté, qui encourage à dépasser les rôles imposés et à révéler son authenticité. Une lecture transformative qui résonne longtemps et donne envie d’y revenir pour approfondir chaque enseignement.

Explorer ses parts d’ombre et se retrouver soi est un livre de développement personnel, des éditions Eyrolles. Un guide pratique, complet et bienveillant qui propose un chemin de libération et d’épanouissement. Il invite à embrasser ses peurs, ses blessures et à s’aimer pleinement.

