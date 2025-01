JeanFi Janssens « Tombé Du Ciel » à Paris et en tournée 2025

Partagez





JeanFi Janssens revient à Paris et triomphe en tournée avec un tout nouveau spectacle! Si vous voulez rire sans vous ruiner, c’est L’ÉVÈNEMENT à ne pas louper. Chez Jeanfi, l’aventure décolle dès le premier pas ! Le steward le plus populaire de France s’envole pour un nouveau one man show, plein de surprises et d’anecdotes inédites.

À 50 ans, Jeanfi nous emmène avec humour et tendresse dans les coulisses de son internat chez les bonnes sœurs, ses rencontres inattendues et ses premiers déboires médicaux. Que ce soit dans les airs ou sur scène, Jeanfi ne passe jamais inaperçu… et sa mère non plus ! Choc des mondes, choc des cultures, préparez-vous pour des turbulences de rire !

Un tournant décisif comme « Tombé Du Ciel »

Jeanfi a vu sa carrière décoller grâce aux Grosses Têtes. Cette opportunité est tombée du ciel, accélérant sa notoriété et son succès. Aujourd’hui, il est reconnu comme un humoriste incontournable.

Pour de nombreux fans, Jeanfi est ausii un cadeau tombé du ciel. Il aide certains à assumer leur sexualité et leur coming out. Pour d’autres, il égaie des vies parfois difficiles avec ses anecdotes drôles et inépuisables.

“Tombé du ciel” évoque également sa reconversion de steward en humoriste. Jeanfi a fait un saut vertigineux du monde aérien au show business, un changement radical qui a marqué son parcours.

Un spectacle riche en rires et en émotions

Dans son nouveau spectacle, Jeanfi aborde le choc des cultures entre son ancienne vie de steward et son nouveau rôle d’humoriste. Il partage les défis et les joies de cette transition.

Il évoque avec tendresse ses amours contrariées, son éducation chez les bonnes sœurs, et ses achats compulsifs. Son attachement excessif à sa mère et à sa chatte Duchesse ajoute une touche d’authenticité à ses histoires.

Jeanfi parle aussi du temps qui passe et des habitudes du quotidien d’un quinquagénaire. Il ne cache pas que ces changements le font parfois passer pour un “vieux con”, mais c’est avec humour et autodérision qu’il le fait.

“Tombé du ciel” révèle également son attachement à la religion, aux croyances et aux superstitions. Jeanfi ne cache pas son parcours spirituel, qui ajoute une dimension unique à son spectacle.

Trois ans après “Jeanfi Décolle”, Jeanfi change de décor avec un tout nouveau spectacle. Il revient sur son entrée dans le monde du show business et les transformations que la notoriété a apportées à sa vie.

DATES DE LA TOURNÉE 2025

23/01/25 : TROYES – Théâtre de Champagne (60)

24/01/25 : ST-DIZIER – Les Fuseaux (52)

25/01/25 : TINQUEUX – Le K (52)

01/02/25 : GENEVE – BFM (Suisse)

07/02/25 : MUTZIG – Le Dôme (67)

08/02/25 : TOUL – L’Arsenal (54)

du 13/02 au 16/02 – Paris (75) COMEDIE DES CHAMPS ELYSEES

19/02/25 : BESANCON – Le Kursaal (25)

28/02/25 : PLOUGUERNEAU – L’espace culturel Armorica (29)

01/03/25 : LORIENT – Le Palais des congrès (57)

02/03/25 : LE MANS – Le Palais des congrès (72)

11/03/25 : CALUIRE ET CUIRE – Le Radiant (69)

13/03/25 : BOURGOIN JALLIEU – Théâtre Jean Vilar (38)

14/03/25 : BARBIERES – Les Ateliers Magiques de Dany Larry (26)

16/03/25 : FOURMIES – Théâtre Jean Ferrat (59)

21/03/25 : OUISTREHAM Riva Bella – Festival Tous en Scène (14) NEW

22/03/25 : DEAUVILLE – Théâtre du Casinos (14)

27/03/25 : JOUE-LES-TOURS – L’Espace André Malraux (37)

28/03/25 : ORLEANS – Le Palais Des Congrès (45)

29/03/25 : CHASSENEUIL DU POITOU – Futuroscope (86)

30/03/25 : BOURGES – Le Palais D’Auron (18)

09/04/25 : BAGNOLES DE L’ORNE – Les Andaineries (61)

18/04/25 : ANGERS – Le Palais des Congrès (49)

19/04/25 : LA BAULE – L’Atalantia (44)

24/04/25 : CROSNE – Espace René Fallet (91)

26/04/25 : LE TOUQUET – Palais des Congrès (62)

14/05/25 : TOULOUSE – Le Théâtre du Casino (31)

15/05/25 : BORDEAUX – Le Théâtre du Casino (33)

16/05/25 : BIARRITZ – Gare du Midi (64)

24/05/25 : SAINT GREGOIRE – EMC2 (35)

25/05/25 : NANTES – Cité des Congrès (44)

LE MOT DE JEANFI

Après deux ans de scène avec “UN COUPLE MAGIQUE” au théâtre, j’avais à cœur de revenir au one-man-show.

L’interaction scène/public (l’adresse directe) m’a terriblement manquée et c’est avec joie que je reviens avec ce nouveau spectacle qui sera peut-être un peu plus intime que le précédent mais résolument tendrement drôle.

Pour le second spectacle, on a toujours peur de la page blanche, peur de décevoir, peur d’être là où on ne nous attend pas. Il y a 7 ans j’ai changé de vie, de façon fulgurante, j’avais 42 ans. Aujourd’hui j’approche de la cinquantaine. Cela a forcément eu des répercussions sur ce que je suis aujourd’hui.

Dans ce spectacle, mes parents ont une place toujours importante.

La famille, mes racines, c’est mon socle ! Je raconte comment la différence a été transformée en force dans notre famille, étant d’origines Ukrainiennes, Polonaises, je suis un citoyen du monde.

Toujours autobiographiques, mes sketches reprennent les nombreuses anecdotes de mon enfance. Je mets en exergue le milieu d’où je viens avec le milieu dans lequel j’évolue quotidiennement, comment le milieu modeste du nord de la France dit “populaire” s’accorde avec le monde pailleté du show business avec un point de vue très personnel ou comment acquérir les codes de ce nouveau monde qui n’est pas loin de me rappeler ceux du monde aérien.

J’aurai peut-être un peu plus de personnages, un peu moins de stand up, un peu plus de moi tout simplement. J’espère en tout cas que ce nouvel opus plaira au plus grand nombre.

