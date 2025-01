La Valse Des Pingouins – La nouvelle folie de Patrick Haudecoeur

Partagez





La Valse des Pingouins – Après les succès de « Thé à la menthe ou t’es citron ? », « Frou-frou les bains », « Silence, on tourne » et « Berlin Berlin », Patrick Haudecoeur revient avec une nouvelle création irrésistible musicale et burlesque, qui promet de nouvelles scènes hilarantes dans la veine de son style inimitable.

Patrick Haudecoeur est LE spécialiste, LA référence incontournable des scènes branquilolesques, des « bordels » scéniques où tout part en vrille. Vous voulez du Burlesque avec un grand B ? Vous voulez passer une bonne soirée en vous tapant sur les cuisses ? Psssst… c’est ça qu’il faut foncer voir !

Une soirée qui part en vrille

L’histoire ? Un chef d’entreprise prêt à tout pour sauver son usine. Son objectif : séduire un miraculeux investisseur et une clientèle prestigieuse. Champagne, attractions, feux d’artifices, les petits plats sont dans les grands… On ne saurait dire à quel moment ça a commencé à déraper, mais ce fut une soirée mémorable !

Une comédie écrite et mise en scène par Patrick Haudecœur

D’après la mise en scène de Jacques Décombe assisté de Lou Pantchenko

Avec Patrick Haudecœur, Philippe Beglia, Urbain Cancelier, Isabelle Spade, Elisa Habibi, Marina Pangos, Véronique Hatat, Antonio Macipe, Patricia Grégoire, Guillaume Laffly

INFORMATIONS PRATIQUES ET RÉSERVATION

Représentations tous les soirs jusqu’au 29/06/2025 à 21h

Théâtre des Nouveautés – 24, boulevard Poissonnière, 75009 Paris

Téléphone : 01 47 70 52 76

Durée : 2 heures

Tarifs : à partir de 15 euros

