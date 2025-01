Mamie Rocket – Ed. Sarbacane

Mamie Rocket est une bande dessinée jeunesse, des éditions Sarbacane, parue en janvier 2024. Un album de science-fiction, de Patrick Wirbeleit et Stephan Lomp, qui présente une aventure improbable, pleine d’humour et de rebondissements. Une mamie qui s’ennuyait dans sa maison de retraite va vivre une chose incroyable.

Au comptoir commercial intergalactique Ginette Centauri, un vaisseau est en approche. Au grand marché B, une créature semble filer à vive allure. Derrière lui, un personnage crie « Police de l’Espace ! ». Le robot-policier demande à La Fouine de ne plus faire un geste ! Mais le fuyard poursuit sa course et finit par s’échapper par une trappe. Il se retrouve dans une pièce, et se cache derrière des cartons. Une explosion retentit, le mur s’écroule laissant passer le robot-policier. Ce dernier explique qu’ils enverront la facture pour les dégâts occasionnés par cette poursuite. La Fouine se redresse, face au robot-policier, et affirme qu’il faut encore qu’il soit attrapé pour cela. BotBot pense qu’il a le dessus, car son scanner indique que la seule issue est le mur ouvert derrière lui, mais il ne compte pas le laisser passer… Mais La Fouine ne semble pas inquiet…

Un album pétillant et haut en couleurs qui mêle science-fiction et humour avec brio. Mamie Rocket raconte l’histoire rocambolesque d’une grand-mère ordinaire propulsée dans un univers futuriste et délirant, incarnant un robot policier chargé de traquer un méchant. À travers une aventure rythmée et galactique, des thèmes profonds comme la liberté, la justice et l’esprit critique sont abordés avec finesse. Le récit alterne entre deux contextes, offrant un équilibre parfait entre action futuriste et clins d’œil à la réalité. Les illustrations expressives et dynamiques plongent dans un univers visuel vibrant qui captive petits et grands. L’héroïne, dotée d’un esprit vif et d’une force insoupçonnée, casse les stéréotypes liés à l’âge tout en faisant preuve d’une clairvoyance exemplaire. Accessible dès 9 ans, cette bande dessinée divertit tout en incitant à réfléchir, faisant de chaque page une expérience à la fois drôle et intelligente.

