Le Jeu de l’Amour et du Hasard – Théatre Montmartre Galabru

Partagez





Le Jeu de L’Amour et du Hasard – Découvrez ce classique de Marivaux revisité dans une ambiance années folles et art déco. Une comédie où les quiproquos, les rebondissements, les jeux de rôles et les révélations se multiplient. À savourer au Théâtre Montmartre Galabru jusqu’au 27 avril 2025.

Et si Marivaux avait connu les réseaux sociaux ? La mise en scène de Marie Rolland d’une incroyable modernité, vous donne une petite idée de la réponse. Venez découvrir cette pépite classique revisitée… Le jeu de l’Amour et du Hasard n’a en fait guère changé.

L’HISTOIRE

M. Orgon s’apprête à marier Silvia, sa fille, avec Dorante, le fils d’un de ses amis.

Cette dernière, peu attirée par le mariage et ayant des idées préconçues sur les maris, décide avec l’aide de sa suivante Lisette, et l’accord de son père, d’un stratagème audacieux : échanger de rôle avec Lisette afin de mieux cerner la personnalité de son prétendant. M. Orgon accepte avec amusement, surtout lorsqu’il sait que Dorante a eu la même idée avec son valet Arlequin. Secondé par Mario, son fils, M. Orgon va mener un redoutable jeu de rôles ou les jeunes gens vont se rencontrer, se parler, se découvrir et pourquoi pas… S’aimer.

Auteur : MARIVAUX

Mise en scène : Marie Rolland

Interprètes : Silvia : Hélène Badoui ( Lucie Lacourt )

Dorante : Pierre-Arthur Lemoine ( Jean-Baptiste Ollé )

Lisette : Alice Burvingt ( Marie Rolland )

Arlequin : Nicolas Lefebvre (Léopold Hedengren )

Mr Orgon : Thibault Lebouc ( Loïc Rottenfus )

Mario : Bastien Blassel ( Nicolas Franco )

INFORMATIONS PRATIQUES ET RÉSERVATION

Représentations les dimanches jusqu’au 27/04/2025 à 18h (relâches: 2 février, 30 mars et 6 avril 2025)

Théâtre Montmartre Galabru – 4 Rue de l’Armée d’Orient, 75018 Paris

Téléphone : 01 42 23 15 85

Genre : Comédie

Durée : 1h20

Tarifs : 22€ / 15€ (Tarif réduit)