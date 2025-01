Tu ronfles, Ours brun ! – Ed. Larousse jeunesse

Tu ronfles, Ours brun ! est un album jeunesse, de Karma Wilson, Jane Chapman et Emmanuelle Kecir-Lepetit, paru aux éditions Larousse jeunesse, en octobre 2024. Une histoire haute en couleur qui aborde avec douceur l’amitié, le partage et la solidarité.

Dans une tanière sombre, au fond des bois, Ours brun s’est endormi, à l’abri de l’hiver. L’animal dort à poings fermés, tout pelotonné et doucement blotti, le jour et la nuit. Alors que dehors le vent rugit, la tempête souffle et mugit, Ours brun continue de ronfler. C’est alors que sur la neige, approche Souris. Elle entre à petits pas, sans faire le moindre bruit. Elle se dit qu’il fait très froid. Le petit animal est tout mouillé. Avec deux brindilles, Souris allume un petit feu pour pouvoir se réchauffer. Le vent s’excite dehors et les flammes crépitent, mais Ours brun continue de ronfler.

Alors que dehors la tempête gronde et qu’il fait très froid, des animaux vont trouver refuge dans la tanière d’Ours brun. Par cette nuit froide, ils vont se réchauffer et partager leur maigre repas… Le récit est simple, plaisant et doux, abordant l’amitié, le partage et la solidarité. Le texte vient décrire les scènes illustrées, entraînant facilement les jeunes lecteurs dans cette histoire drôle et touchante. Les enfants vont y découvrir plusieurs animaux, permettant d’enrichir le vocabulaire, tout en découvrant l’hiver et le froid. Le livre est plein de surprises et de rebondissements, dans ce huis clos attendrissant. Le dessin est plaisant, avec un trait expressif et dynamique. Les couleurs restent tendres, offrant un bel univers graphique à découvrir.

Tu ronfles, Ours brun ! est un album jeunesse attendrissant, des éditions Larousse jeunesse. Une histoire tendre et plaisante, qui aborde avec douceur les thèmes de l’amitié, du partage et de la solidarité, en cet hiver froid, pour les amis de l’ours qui hiberne.

