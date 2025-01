Camille Pétille – A la vie, à la morve

Camille Pétille revient avec un deuxième tome intitulé A la vie, à la morve, paru aux éditions Glénat, en janvier 2025. Un album jeunesse de Camille Osscini et Sess, qui offre à découvrir les aventures quotidiennes d’une jeune enfant pétillante, entre blagues et interrogations sur le sens de la vie.

Maman, Pauline et Camille sont en train de faire les courses pour la rentrée ? Dans les rayons du magasin Pauline détaille la liste et explique qu’il ne reste plus que l’agenda et des crayons à papier. Maman s’interroge, elle pensait avoir déjà acheté des crayons ! Pauline réplique que la maîtresse n’aime pas ceux avec la gomme au bout. Maman pense que tout cela n’est pas bon pour l’écologie. Puis, elle ajoute qu’ils couperont les bouts des crayons déjà achetés ! Un peu plus loin, Maman a trouvé un agenda pour Pauline. Très fière elle lui demande si celui avec le petit lapin lui plaît. Pauline accourt apeurée, elle demande à sa mère d’arrêter, car elle ne veut pas avoir la honte, si on la voit avec ça à l’école. De son côté Camille adore l’agenda ! Il est tellement mignon qu’elle le veut !

C’est au fil des mois, comme pour le premier tome, que l’on retrouve Camille et toute la famille. L’énergie débordante de cette jeune héroïne entraîne des situations drôles et imprévisibles. Son franc-parler amuse autant qu’il déstabilise. Chaque mois apporte son lot d’aventures, entre école, famille et petites bêtises du quotidien. La relation avec sa sœur oscille entre complicité et chamailleries. Les parents, souvent dépassés, tentent tant bien que mal de gérer ce tourbillon d’émotions. Les gags, courts et rythmés, s’enchaînent avec humour et tendresse. Le dessin, vif et coloré, souligne parfaitement l’ambiance pétillante de cette famille pleine de vie. Un format pratique, idéal pour une lecture légère et agréable. Une série qui capte avec justesse les moments du quotidien, entre rires et petites réflexions enfantines. Un second tome aussi dynamique que le premier, pour une lecture pleine de bonne humeur.

A la vie, à la morve est le deuxième tome de Camille Pétille, des éditions Glénat jeunesse. Un album plein d’humour et de tendresse, dans lequel les jeunes lecteurs suivent avec plaisir Camille, une jeune fille énergique, au fort caractère, qui s’interroge sur le monde…

