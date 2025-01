Coloriages Romantasy – Ed. Larousse

Coloriages Romantasy est un cahier souple, qui mêle romance et fantasy, paru aux éditions Larousse, en janvier 2025. Un livre de coloriages, qui reprend les codes graphiques du genre phare de la littérature Young Adult, offrant des couples mythiques, des créatures enchantées…

Le joli cahier souple propose plus de 70 pages à colorier. Après deux pages de crânes et roses, une introduction suggère d’embarquer pour un incroyable voyage pour découvrir toute la richesse de ce nouveau genre littéraire qui compte de plus en plus d’adeptes. Les petits et grands sont invités à donner vie et couleurs à des images envoûtantes, aux motifs médiévaux et romantiques, peuplées de dragons, d’elfes et de licornes. Il y a aussi des amants iconiques… Ainsi, il faut laisser le rêve et la magie l’emporter, pour être submergé par ces dessins incroyables, à mettre en couleurs. Le premier dessin se présente sur une page. Il s’agit d’un crâne humain, avec des fleurs dessus. Autour, il y a des papillons qui s’envolent…

C’est un magnifique cahier souple de coloriage, inspiré de l’univers envoûtant de la Romantasy, qui est à découvrir. Chaque page invite à un voyage féerique, peuplé de dragons majestueux, d’elfes élégants, de loups mystiques et de licornes légendaires. Les illustrations, détaillées et raffinées, capturent la magie des romances épiques et des batailles héroïques. Épées scintillantes, crânes ornés, papillons délicats et fleurs envoûtantes composent un univers visuel riche et captivant. Le coloriage devient une parenthèse enchantée, propice à l’évasion et à la détente. Les traits s’animent sous les couleurs, transformant chaque instant en une pause apaisante. Un livre souple idéal pour explorer un monde imaginaire tout en profitant des bienfaits relaxants de l’art. Une expérience immersive, où créativité et rêverie se mêlent harmonieusement.

Coloriages Romantasy est un beau cahier souple de loisirs créatifs, des éditions Larousse. Un livre de coloriages, pour les fans de Romantasy, qui vont pouvoir mettre en couleurs plus de 70 dessins, donnant vie aux couples mythiques, elfes, dragons, licornes, loups, guerrières…

Un cahier de coloriages à retrouver par ici !