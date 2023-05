Elles, le troisième tome, Plurielle(s)

Plurielle(s) est le troisième et dernier tome de la trilogie Elles, des éditions Le Lombard, paru fin avril 2023. Une bande dessinée de Kid Toussaint et Aveline Stokart, qui présente la fin de la quête d’identité d’Elle, et l’acceptation de soi, pour vivre pleinement.

Bleue est toujours enfermée dans sa cellule et enchaînée. Elle enrage et promet à Rose qu’elle va le lui payer. Elle affirme qu’elle ne restera pas enfermée pour toujours et qu’elle se vengera. Une voix se moque… Rose est en pleine méditation. Elle se réveille et prend un raccourcie pour aller rendre visite à Bleue. Elle explique à la prisonnière qu’elle n’est pas là pour elle, mais pour son meilleur ami. La voix répond à Rose, affirmant que cela lui fait plaisir qu’elle ait repris le contrôle. Alors que Bleue demande à rose de la fermer et de ne pas lui parler, Rose s’aperçoit que Bleue l’entend également ! La voix explique que toutes les deux peuvent l’entendre, car elles sont hors de leur forteresse de solitude. En effet, elles sont dans une cellule, et non chez Bleue. Rose se souvient alors qu’elle a fabriqué cette cellule avec Verte…

Le récit oscille entre la réalité et le combat intérieur d’Elle, pour que ses différentes personnalités coexistent. Des défis attendent chacun de ces personnages, pour retrouver un être bienveillant, renfermé par Bleue, qui voulait prendre le contrôle. La bande dessinée est bien découpée et rythmée, présentant aussi cette course contre la montre de chacune d’entre Elles. Une quête nécessaire pour retrouver un équilibre dans sa vie, affronter le monde, le regard des autres, les rapports avec ses parents, le sentiment de l’amour, Otis… L’histoire, réussie, offre une belle fable autour de l’identité, l’adolescence, la perte de contrôle des sentiments, la vulnérabilité, l’entraide, l’amitié, la confiance, l’acceptation de soi… Le dessin reste puissant, moderne, avec un trait dynamique et une mise en couleur efficace.

Plurielle(s) est le troisième et dernier tome de la trilogie Elles, des éditions Le Lombard. Un album qui vient clôturer cette quête d’identité, invitant à la réflexion, pour les adolescents qui se cherchent et doivent apprendre à s’accepter, pour aller de l’avant.

