Tout Ella – Ed. Sarbacane

Tout Ella est le premier roman plein d’humour, de Sara Emilie Simone, paru aux éditions Sarbacane, en mai 2023. Une comédie fraiche et moderne, mais aussi touchante, qui présente le passage difficile de l’adolescence à l’âge adulte.

Ella pense que c’est la dernière fois qu’elle va écouter sa mère, à lui faire manger une orange. Maintenant, elle a les mains qui collent au volant et l’haleine d’un perroquet ! Elle ne comprend pas ce délire des gens avec les oranges, mis à part lorsqu’elles sont pressées, en jus. Les fruits collent aux mains lorsqu’on les épluche et le temps d’enlever toutes les petites peaux blanches, on n’a plus envie de manger les oranges ! Ella pense que lorsqu’on est petit c’est marrant, parce que maman coupe les oranges en quartiers et on les mange comme un petit singe. Puis, on fait un énorme sourire, avec cette peau d’orange qui cache toutes les dents, et on a l’impression d’être un génie de la farce !

Le récit est surprenant et captivant. Ella, adolescente, passe son permis, reçoit ses résultats du BAC, part en Bretagne avec ses amis et part à la recherche de sa grand-mère disparue. La comédie est haletante et bien rythmée, offrant des personnages rapidement attachants. Le roman, ponctué d’humour, entremêle assez habilement amitié, road trip et drame familial, dans une comédie initiatique. En effet, le passage de l’adolescente à la vie adulte est à retrouver dans ce récit plaisant à lire. Comme une quête initiatique, l’héroïne va affronter quelques périples, qui la feront grandir…

Tout Ella est un roman, des éditions Sarbacane, surprenant, touchant et plein d’humour. Un road trip entre amis, entre humour et drame familial, qui présente une comédie de passage à l’âge adulte, qui laisse à réfléchir.

