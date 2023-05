La sagesse des mythes, contes et légendes – Roméo et Juliette

Roméo et Juliette est une bande dessinée, de la collection La sagesse des mythes, contes et légendes, des éditions Glénat. Un album, de Luc Ferry, Clotilde Bruneau et Gianenrico Bonacorsi, paru fin avril 2023, qui propose de redécouvrir un des plus grands récits universels.

A Vérone, vers 1330, deux hommes se promènent à cheval. Le premier explique à son ami qu’une chose est sûre, c’est qu’ils ne croiseront pas un Montecchi dans la rue, ce soir… Le deuxième homme demande pourquoi cela. Le premier se rend compte que son ami ignore que les Montecchi et les Cappelletti sont brouillés. L’autre demande alors quelle est la cause de cette mésentente. Son ami lui répond que personne ne s’en souvient, tellement l’incident est lointain. Seule la haine mutuelle des deux familles est restée dans les mémoires. Le gouverneur aimerait bien mettre fin à cette inimitié. Les attaques auraient cessé ces derniers temps, mais seulement parce que le seigneur Bartolomeo surveille les deux familles de près. En effet, jusqu’ici la tradition voulait que des morts jonchent le sol dès qu’un Cappelletti croisait un Montecchi.

Le récit revient sur le conte italien, popularisé grâce à la tragédie de Shakespeare. Une histoire symbolisant la pureté de l’amour, qui a été revisité un bon nombre de fois. Ici, la bande dessinée reste simple, proposant de découvrir ces deux familles d’ennemis jurés, qui se vouent depuis toujours une haine inextinguible. Roméo, d’un côté, est fou amoureux de Juliette, de l’autre. Les deux amants décident de se marier en secret. Mais à la suite d’une rixe sanglante entre les deux familles, les choses vont s’envenimer. Le récit, bien posé, manque parfois de sensations et émotions, mais l’essentiel, pour mieux connaître l’origine de ce conte, est présent. Un dossier complémentaire vient compléter l’ouvrage, pour les plus curieux. Le dessin est plaisant, avec des personnages expressifs et une atmosphère particulière.

Roméo et Juliette est un conte italien qui vient débuter, en quelque sorte, la nouvelle collection La sagesse des mythes, contes et légendes, des éditions Glénat. Un album qui propose de redécouvrir l’origine d’un des plus grands récits autour du mythe de l’amour.

