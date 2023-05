Trovaores au Festival Off d’Avignon 2023

Partagez





Trovaores au Théâtre du rempart dans le cadre du Festival Off Avignon 2023. Interprété par le célèbre Antonio Placer Quartet, cet événement musical promet de transporter les spectateurs dans un voyage musical passionnant, alliant des accents flamenco à des consonances jazz, sous la forme de chansons, de rythmes et de danses dont la finalité donne naissance à un art musical à la fois traditionnel et coloré de modernisme, baptisé « Trova-Flamenca ».

TROVAORES au Festival Off Avignon 2023

Théâtre du Rempart du 7 au 23 juillet 2023

Le Antonio Placer Quartet est composé de quatre virtuoses de renommée internationale, Antonio Placer (nominé aux Victoires de la musique 2022), Javier RIVERA (chanteur flamenco et palmas), Juan-Antonio SUAREZ dit « Canito » (guitariste), Abel HARANA (danseur flamenco et palmas), sans oublier Jean-François CARCELEN (co-concepteur du spectacle et co-directeur artistique).

“Trovaores” est bien plus qu’un simple concert, c’est une expérience musicale inoubliable qui promet de ravir tous les sens. Les mélodies ensorcelantes, les rythmes enflammés sur des textes embrasés, d’une puissance rageuse et d’une force intense, dans une mise en scène fougueuse et une interprétation envoûtante.

Le Festival Off d’Avignon est fier d’accueillir le concert “Trovaores” au Théâtre du Rempart, offrant ainsi au public l’opportunité de vivre un moment musical exceptionnel. Ne manquez pas cette occasion unique de plonger dans l’univers envoûtant du Antonio Placer Quartet et de vous laisser emporter par leur talent et leur passion communicative.

Au cœur des montagnes enneigées de Grenoble et de Grenade, le spectacle musical TROVAORES est le fruit d’un croisement ardent entre plusieurs musiques d’où s’échappent une histoire musicale faite de normes et de transgressions, ventilée en sept tableaux, sept sonates qui évoquent l’union des improbables, lorsque le «Duende » (qui signifie en flamenco comme en corrida, l’engagement d’un individu qui ne triche pas avec ses émotions pour atteindre à une expressivité extrême, mais aussi le charme, l’envoûtement, la possession spirituelle ou amoureuse) l’oblige, tout en retenue, et que l’émotion s’impose…

INFORMATIONS PRATIQUES ET RÉSERVATION