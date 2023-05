MONIN Expérience pour réaliser de savoureux cocktails cet été !

L’été est une saison qui sent bon la convivialité ! On en est déjà à rêver aux après-midi farniente sur la terrasse à déguster un délicieux cocktail. Et pour nous accompagner au mieux, MONIN vient de sortir une gamme de nouveaux sirops « MONIN Expérience » qui va justement nous permettre de réaliser de délicieux mélanges, avec ou sans alcool, parfumés et gourmands !

Réaliser des cocktails à la maison ? Un jeu d’enfant !

Qui a dit que l’on était obligé de se rendre dans un bar pour déguster de délicieux cocktails ? Pas MONIN en tout cas ! La marque a eu envie de nous faciliter la tâche en proposant une nouvelle gamme de sirops nous permettant de faire parler notre créativité et de déguster nos propres cocktails. Et pour ce faire, MONIN a réussi à faire ressortir le meilleur du sirop, en créant différentes saveurs allant du gourmand au fruité, de l’acidulé au floral, ou encore du sucré pour les plus gourmands.

Faire parler sa créativité avec MONIN Expérience

Lorsqu’on déguste un cocktail dans un bar, on peut rapidement s’interroger sur sa réalisation. On est même frustrés de ne pas savoir avec quels ingrédients il a été réalisé. On a parfois l’impression qu’il n’est pas assez parfumé ou qu’il manque de saveur. Il arrive même qu’on se dise : « J’aurais bien rajouté un peu plus de fruits ». Soit des signes qui prouvent qu’il est temps de se lancer dans la réalisation de nos propres cocktails !

MONIN Expérience Cocktail

Avec « MONIN Expérience Cocktail », nous aurons l’occasion de nous challenger sur la création de cocktails selon nos goûts et ceux de nos proches. Soit, l’opportunité de réussir à déguster LE cocktail qui se démarque de ceux que nous avons pu boire jusqu’à maintenant. Et pourquoi pas, réaliser des recettes plus emblématiques, du type Spritz, Mojito ou Piña Colada. Ce dernier pourra justement être réalisé grâce au sirop MONIN qui porte son nom. D’ailleurs, si vous manquez d’imagination, surtout n’hésitez pas à vous rendre sur le site officiel. MONIN partage quelques recettes étape par étape, judicieux lorsqu’on sait à quel point cela peut être utile pour des débutants !

MONIN Expérience Florale

Et pour ceux qui raffolent de saveurs florales, MONIN propose 3 délicieuses recettes de sirops aux saveurs de rose, de violette ou encore de fleur de sureau. Soit, 3 saveurs permettant de réaliser toutes sortes de cocktails alcoolisés : le Spritzer Violette, le Gin Tonic Rose ainsi que le rafraîchissant Hugo Spritz. Et pour ceux qui ne boivent pas d’alcool, vous pouvez faire de délicieux mélanges avec de l’eau pétillante, du tonic ou encore du jus de citron. Et surtout, n’oubliez pas d’ajouter une bonne dose de glaçons !

Enfin, pour ceux qui préfèrent boire chaud (même en été), n’hésitez pas à découvrir la gamme Barista qui réserve de belles surprises également : noisette, caramel ou encore vanille. Soit, la possibilité de réaliser un Caffé Latte chaud ou froid d’ailleurs, c’est vous qui choisissez ! Enfin, vous pourrez également mettre quelques gouttes de sirop dans certaines préparations, dans la pâte à crêpes notamment. N’hésitez pas à découvrir la gamme « Confiserie » : bubble gum, fraise bonbon et pop-corn.

Avec la gamme de sirops « MONIN Expérience », vous avez tout en main pour réaliser de délicieux cocktails, à vous de jouer !