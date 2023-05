Carnet secret –Ed. Gründ

Lilou la licorne est à retrouver, dans ce Carnet secret, de Lilou Macé, paru aux éditions Gründ, en avril 2023. Un ouvrage plein de tendresse, pour les enfants à partir de 6 ans, qui propose de confier les secrets, dans les jolies pages remplies de licornes.

Le joli carnet se ferme avec l’aide d’un élastique. Lilou la licorne, apparaît, avec un pinceau entre les dents, proposant ainsi d’écrire… Les premières pages proposent de se présenter. Ainsi, le ou la propriétaire doit remplir quelques renseignements, pour se décrire, dans un premier temps. Traits de caractère, passions, envies, goûts, sont à lister, avant de décrire la famille, les parents, les frères et les sœurs. Les cousins et cousines, tout comme les ami(e)s trouvent leur place, dans le carnet. Après cette première présentation, aux pages bleues, des pages roses sont à remplir, invitant à décrire la routine du matin, les tenues préférées, l’école, les musiques préférés…

Le carnet est très joli. Il invite à se présenter, présenter sa famille et amis, ce que l’on aime ou pas. Ainsi les enfants se confient et se dévoilent, au fil des pages. Dans un premier temps, le carnet est très construit et scolaire. Il y a des tableaux à compléter autour de la famille, des amitiés, de la culture, des émotions, du cyber-world… L’ouvrage veille aussi à se dévoiler, avec des ressentis, des sentiments, la liste de rêves, de ce qui est bon pour le moral, l’environnement, la santé. Une prise de conscience bienvenue, pour prendre soin de soi et des autres. Enfin, les dernières pages laissent libre choix d’écrire des notes de toutes sortes. Le carnet est coloré, très plaisant, accompagné d’adorables personnages et de petites phrases percutantes, chaleureuses, bienveillantes…

Carnet secret est un ouvrage de la collection Lilou la licorne, des éditions Gründ. Un joli ouvrage qui propose aux enfants de se dévoiler, pour mieux se connaître, grandir, se confesser, apprendre de soi, tout en gardant une part de rêve, de souvenirs et d’insouciance.

