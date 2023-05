Festival de Cannes J8 : “Rapito” de Marco Bellocchio et “Asteroid city” de Wes Anderson en compétition

Huitième jour du Festival et le retour en compétition de deux habitués de Cannes : l’Italien Marco Bellocchio venu présenter son dernier film “Rapito” et l’américain chouchou des stars Wes Anderson.

“Rapito” de Marco Bellocchio

L’année dernière, le célèbre réalisateur italien avait présenté sa minisérie “Esterno notte” dans la catégorie Cannes Première. Il est de retour au Festival, cette fois en compétition. Avec “Rapito” traduit en français par “L’enlèvement”, Marco Bellocchio nous plonge en 1858, d’abord à Bologne puis à Rome et raconte un épisode peu connu de l’Histoire. Une nuit, des soldats de l’Inquisition, sur ordre du Pape Pie IX, font irruption chez les Mortara, une famille juive de Bologne. Ils sont venus chercher Edgardo, l’un des enfants, alors âgé de six ans. Bébé, il aurait été baptisé par la servante catholique, à l’insu de sa famille. Il faut alors obéir à la loi : l’enfant doit recevoir une éducation catholique et il est alors arraché à sa famille. Le film montre à la fois le combat des Mortara pour récupérer Edgardo et la nouvelle vie de l’enfant, auprès du Pape et des institutions religieuses. L’enfant se convertit et se tourne vers la religion catholique tandis que l’influence politique du Pape est en train de s’affaiblir. Si le film s’attaque à l’obscurantisme religieux, le maître italien n’a pas manqué de rappeler, en prenant le micro à l’issue de la projection officielle dans un discours longuement applaudi, combien la religion devait être tolérante et ouverte aux autres. C’est toujours un plaisir de voir un film de Marco Bellocchio en compétition. “Rapito” émeut et impressionne par sa mise en scène brillante. On suit avec intérêt la trajectoire de cet enfant devenu ensuite adulte. Pour réaliser le film, le cinéaste italien s’est appuyé sur des écrits et sur des témoignages précis, notamment ceux de la mère d’Edgardo. Les scènes entre cette dernière (interprétée par Barbara Ronchi) et son enfant font partie des plus belles et plus déchirantes du film. Comme toujours, Bellocchio apporte un soin particulier aux couleurs, à l’esthétique. L’image du Pape, trônant et tenant dans ses bras Edgardo, fait penser à un tableau. “Rapito” est une oeuvre magistrale, qui mériterait de figurer au palmarès.

“Asteroid city” de Wes Anderson

Il y a deux ans, il avait fallu un bus pour conduire devant le tapis rouge les stars du casting de “The french dispatch”. Wes Anderson a renouvelé l’expérience mardi soir, créant ainsi la surprise auprès des fans attendant depuis des heures au bas des marches. Pour défendre “Asteroid city”, le cinéaste américain était entouré notamment de Scarlett Johansson, Maya Hawke, Tom Hanks, Adrian Brody, Matt Dillon, Bryan Cranston, Jason Schwartzman pour ne citer qu’eux. Le style Wes Anderson se reconnaît d’emblée : une esthétique très travaillée, des couleurs vives et des répliques savoureuses. le réalisateur a conçu son film comme une mise en abyme : “Astéroid city” est une pièce de théâtre (en noir et blanc) dont il raconte la création, entre Broadway et un coin perdu du désert de l’Ouest américain. Nous sommes en 1955 et tous les personnages se retrouvent à Astéroid City où des enfants sont invités à présenter leurs inventions scientifiques à une délégation de militaires et d’astronomes… Les fans de Wes Anderson ont adoré. Quant aux autres, ils sont restés sur le bord du chemin. “Asteroid city” a des allures de film à sketches qui peut vite lasser, malgré la présence de nombreuses stars qui, le plus souvent, ne font qu’une brève apparition.