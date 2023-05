Black Legends – le musical – nouvelles dates 2023

Partagez





Black Legends, le spectacle “feel good”, qui a déjà fait chanter, danser et se lever plus de 90 000 spectateurs lors de la première saison, sera pour 2 dates exceptionnelles au Théâtre André Malraux de Rueil-Malmaison les 6 et 7 juillet, avant de revenir plusieurs mois au théâtre 13e Art dès le 5 Octobre.

BLACK LEGENDS

Théâtre André Malraux de Rueil-Malmaison les 6 et 7 juillet 2023

Théâtre 13e Art dès le 5 octobre 2023

Entièrement dédié aux grands noms de la musique noire américaine ; soul, gospel, motown, disco, funk, hip hop et R&B… Sur scène, chanteurs, danseurs et musiciens retracent près d’un siècle de musique afro-américaine dans une grande fresque musicale en 37 tableaux. D’Aretha Flanklin à Mickaël Jackon, en passant par Earth, Wind and Fire, Ray Charles, Stevie Wonder, au croisement du Jazz, de la Funk, de la Pop, du Soul et du Blues, Black Legends nous livre un tribute imprégné de l’efficacité et de la sensualité du groove des musiques afro-américaines.