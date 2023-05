Calamity Jane – L’orage

L’orage est le deuxième tome de la série jeunesse Calamity Jane, des éditions Delcourt, paru fin avril 2023. Une bande dessinée d’Adeline Avril qui présente une suite des aventures de la jeune Calamity Jane, figurine féminine du western. Un album aussi plaisant que le premier, fort et touchant.

Martha Jane Canary est en ville pour retrouver son père. La jeune aventurière est déterminée et ne plisse pas les yeux face à sa mission. Elle entre dans le saloon, alors que tous les hommes se moquent d’elle. Jane qui était alors déterminée et fière, baisse, peu à peu la tête et les épaules. Une fille de joie se dresse devant elle et lui demande ce qu’elle fait là, car un tel endroit n’est pas fait pour elle ! Elle explique qu’elle est venue chercher son père, pour rentrer à la maison. Le barman répond alors, nonchalamment, qu’elle devrait essayer de le décrotter de sa table de jeu… Le père est encore soûl comme une barrique. La fille de joie lui laisse la place, mais lui demande de se dépêcher… Jane retrouve son père, assoupi sur une chaise et sa tête sur la table, devant un verre et une bouteille vides.

Le récit est bien défini et posé, offrant à découvrir la jeunesse de Calamity Jane. En attendant, la jeune Jane doit retrouver son père au saloon, tout en se confrontant au dur monde des adultes. Sur le passage de Jane et de son père, ivre mort, les habitants font des remarques. Le lendemain, Jane, sa sœur et son frère, doivent aller à l’école, car c’est ce que la paroisse à décider pour eux. En effet, il a été dit que le père ne pouvait pas offrir une éducation à ses enfants ! Jane doit alors mettre une robe et obéir, alors qu’elle ne rêve que de liberté. En plus de cela, des évènements dans la petite bourgade vont venir tout bousculer…

La bande dessinée est un véritable régal à découvrir, entre aventure, enfance et monde tortueux des adultes, auquel l’héroïne va être confrontée. Amitié, rencontre, courage, amour, désespoir, colère s’entremêle parfaitement dans ce récit aussi palpitant que touchant et sensible. La jeunesse chaotique de l’héroïne, au caractère bien trempé, permet un peu mieux de discerner l’héroïne à venir. Le dessin, moderne, offre un trait rond et fin, ainsi qu’un découpage très efficace, dynamique et plaisant.

L’orage est le deuxième tome de la série jeunesse Calamity Jane, des éditions Delcourt. Un album captivant, entraînant, aussi drôle que touchant, avec une héroïne déterminée, au fort caractère, qui ne se laisse pas mener par le bout du nez !

