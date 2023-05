Kiko : Mon avis sur la nouvelle collection Green Me

Quelle joie de vous retrouver pour vous présenter la nouvelle collection « Green Me » de Kiko Milano. Je suis la marque depuis ses tout débuts et j’étais loin de m’imaginer qu’elle aurait fait autant de chemin en 2023. Réussir à proposer du makeup clean aux formulations vegan, avec en prime une réduction des emballages plastiques, je dis bravo !

Kiko Milano aux petits soins pour la Planète

Je me dois être honnête avec vous, j’ai été doublement surprise quand j’ai su que Kiko proposait aussi des soins pour chouchouter notre peau, clean qui plus est ! Étant moi-même adepte de soins respectueux des peaux sensibles, j’étais pressée de me faire un avis sur cette nouvelle gamme. « Green Me » possède des produits skincare prometteurs que j’ai pu tester en partie. La gamme se compose essentiellement de savons solides (Solid Bars) en adéquation avec l’engagement de la marque, la réduction des emballages au service de la planète. Ils sont composés de 92 % d’ingrédients d’origine naturelle, les formules sont vegan, quant aux parfums, ils sont naturels.

Les Solid Bars de la collection « Green Me » de Kiko

Le savon solide a de plus en plus la cote, notamment auprès des gens qui aiment et prônent le clean en cosmétique. Il faut bien reconnaître qu’il permet de réduire les emballages plastiques, qu’il ne prend pas de place dans une valise et qu’il est économique. Les Solid Bars de Kiko ne font pas exception, et la bonne nouvelle, c’est qu’ils sont aussi vegan.

Les Solid Bars pour le corps

Parmi les Solid Bars, il y a le « Body Shower Bar » qui joue le rôle d’une mousse de douche. Doux sur la peau, l’extrait de café présent dans la formule apporte ce petit côté énergisant qui fait du bien le matin au réveil. L’odeur est agréable, assez vivifiante. Le « Shampoo Bar » s’apparente à un shampoing. Il est relativement doux, n’assèche pas les cheveux et se rince facilement. Sûrement l’huile d’argan comme ingrédient principal qui a cet avantage de nourrir les cheveux en profondeur.

Les Solid Bars pour le visage

Il y a également 2 Solid Bars dans la collection « Green Me », le « Gentle Cleansing Face » qui va nettoyer la peau en douceur, idéal pour les peaux sensibles notamment celles qui ont des rougeurs et je sais de quoi je parle ! Et pour ceux qui aiment gommer leur visage de temps en temps, il y a le « Gentle Face Scrub Bar » qui est plutôt sympa aussi. Les graines d’abricot gomment en douceur et c’est appréciable en cas de peaux réactives également.

Et pour ceux qui sont davantage adeptes aux crèmes et qui aiment les parenthèses bien-être, Kiko propose aussi une crème pour les mains, la « Hydrating Hand Cream » composée à base de 98 % d’ingrédients naturels. Son prix : 9.99 €

La collection makeup « Green Me » de Kiko

Je dois d’abord dire que j’ai été agréablement surprise par la plupart des produits makeup que j’ai pu découvrir dans la gamme « Green Me » de Kiko. Et comme cela fait plusieurs années que je n’avais pas testé la marque, je ne m’attendais pas à une telle qualité de matières, de textures également. Et bien que les compositions soient cleans, les pigments n’ont pas été délaissés, et cela compte beaucoup !

Une gamme pour le teint qui mise sur la lumière

Vous l’aurez compris, la collection ne propose aucune matière liquide. Cela signifie donc que le makeup sera exclusivement compact. Alors, je vous conseille de vous armer de plusieurs pinceaux pour réaliser un maquillage frais et estival.

Unifier, Illuminer, Fixer

Je vous l’avoue, j’ai dû m’y reprendre à plusieurs fois pour réussir à faire un teint à la hauteur de mes attentes. J’ai davantage l’habitude des BB et CC crème, il a fallu que je me donne un peu de mal. Et après quelques échecs, j’ai enfin réussi à réaliser un teint frais et naturel.

C’est parti pour un teint frais et naturel !

Et pour réaliser mon teint, je me suis empressée de me rendre en boutique pour acheter le « Powder Foundation » qui n’est autre qu’un fond de teint compact longue tenue. J’ai pris la teinte 02 Almond (2 autres teintes sont proposées : 01 Peach et 03 Hazelnut). À l’aide d’un pinceau relativement souple, j’ai déposé cette poudre (à la composition irréprochable) sur mon teint, j’ai ensuite illuminé quelques parties avec le « Bronzer & Blush » qui est juste ravissant. J’ai mis un tout petit peu d’Highlighter afin d’ajouter de la brillance avec le « Bronzer & Highlighter ». Je n’ai pas mis de bronzer pour rester sur du naturel, mais je pense qu’il ravira ceux qui aiment ajouter un peu de relief à leur makeup. Enfin, pour ceux qui redoutent que leur makeup ne tienne pas toute la journée, n’hésitez pas à utiliser le « Perfecting Powder ».

Jamais sans mon fard à paupières !

Je fais partie de celles qui adorent mettre du fard à paupières. D’ailleurs, j’ai pu tester le « Duo Eyeshadow » que j’ai trouvé sympa. Bizarrement, il ne fait pas partie de mes chouchous. Peut-être le duo « Light Vibes 03 » que je n’ai pas trouvé très heureux sur moi. Cela n’enlève en rien leur qualité, les fards tiennent plutôt bien et se travaillent à merveille. Je vais tenter de regarder dans les 5 autres coloris, peut-être que je trouverai davantage mon bonheur : voir ici. Et pour ceux qui portent du Khôl, n’hésitez pas à jeter un coup d’œil également. La marque propose six teintes différentes, du noir, du gris, du brun, du vert foncé.

Je suis ravie d’avoir pu (re)découvrir la marque Kiko autour de cette collection green. Je craignais que les produits soient peu efficaces alors que pas du tout. Au contraire, les fards tiennent bien, le teint ne bouge pas, et j’aime l’idée de proposer des teintes plutôt discrètes, un peu comme la collection en elle-même et ses jolis packagings en carton vert d’eau, qui embellissent chaque produit.

