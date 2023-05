Cahier de vacances pour adultes – Ed. Chiflet & Cie

L’officiel Cahier de vacances pour adultes est paru aux éditions Chiflet & Cie, en mai 2023. Un ouvrage souple, pour les adultes de 17 à 117 ans. Il propose de bronzer tout en révisant ce que l’on a pu oublier ! Des jeux, des quiz et exercices en tous genres, sont à retrouver et solutionner…

Le cahier commence avec un pense pas bête, pour les maths et pour le français. Deux pages pour revoir les racines carrées, le théorème de Pythagore, le temps, la décomposition en facteurs premiers, mais aussi l’impératif, les adjectifs de couleur, les conjonctions… Le premier exercice invite à revoir une dictée consacrée au Brevet des collèges. En effet, il va falloir prendre un crayon rouge pour corriger la dictée du jeune Jean-Kévin… Le deuxième exercice est un exercice de maths, autour des couleurs et de la probabilité. Un tableau et des calculs vont être à faire…

Le cahier commence fort, avec une dictée à corriger et des calculs des probabilités… Les vacanciers sont rapidement mis dans le bain, avec ces exercices tortueux. En effet, il va falloir aller chercher loin, pour trouver les réponses ! L’histoire et la culture générale sont à suivre, sur la page suivante, permettant de vérifier les acquis, ou pas. Les devoirs de vacances se poursuivent donc pour les adultes, avec ce cahier assez complet, drôle et tortueux à la fois. C’est bien, car il y a de tout, comme ça si l’on n’y arriva pas du tout en maths, on peut se rattraper sur le français, ou la culture générale, ou inversement ! En effet, il y en a pour tout le monde, tout en alliant humour et pédagogie. L’ouvrage souple se veut aussi instructif, tout en ayant son côté décalé et drôle. Les solutions sont à retrouver, bien évidemment, à la fin de l’ouvrage.

Cahier de vacances pour adultes L’officiel, est un ouvrage souple, des éditions Chiflet & Cie, qui propose de faire travailler les méninges, tout en bronzant. Un cahier de 200 exercices drôles et décalés, mais aussi pédagogiques et totalement inédits, qui vont permettre de réviser tous les classiques !

