BLUETTI a dévoilé son nouveau panneau solaire PV420 pour un accès facile à l’énergie renouvelable

L’énergie solaire est de plus en plus populaire, et cela depuis des années. En effet, elle permet de réduire les factures, de contrôler la façon dont l’électricité est produite et de disposer d’un système solaire capable de parer aux pannes de courant. Le tout de manière responsable et financièrement intéressante. BLUETTI a ainsi commercialiser son nouveau panneau solaire PV420 en Europe et au Royaume-Uni, ce qui constitue une avancée majeure dans le secteur de l’énergie solaire sur ce continent.

Comment fonctionne un panneau solaire ?

Le panneau solaire fonctionne généralement avec une centrale électrique pour former un système solaire pour fournir de l’énergie verte. Les panneaux solaires captent la lumière du soleil tout au long de la journée, principalement le matin et l’après-midi. Ensuite, le convertisseur du générateur solaire transforme le courant continu (CC) des panneaux solaires en courant alternatif (CA), qui peut être injecté dans le réseau électrique ou servir à alimenter directement les appareils gourmands en énergie.

Absorption optimale de l’énergie solaire

Le PV420 est le plus puissant des panneaux solaires jamais fabriqués par BLUETTI. Il offre une puissance solaire impressionnante pouvant atteindre 400 W et un taux de conversion élevé de 23,4 % maximum. Ainsi, la recharge de la centrale électrique prend peu de temps. Il est capable de capter environ 2 kWh d’énergie solaire avec 6 heures d’ensoleillement optimal, ce qui est largement suffisant pour faire fonctionner les appareils essentiels pendant des heures.

Construit pour durer

BLUETTI équipe le PV420 de cellules solaires monocristallines et d’ETFE multicouches pour garantir une meilleure transmission de la lumière, un rendement de conversion plus élevé et une durée de vie prolongée. La surface du revêtement ETFE est conforme à la norme IP65, qui permet de résister aux éclaboussures, aux rayures et à la poussière, ce qui le rend idéal pour travailler, même dans des conditions météorologiques extrêmes.

Des performances exceptionnelles

Outre l’intensité de la lumière solaire, de nombreux facteurs peuvent affecter l’apport solaire des panneaux photovoltaïques, tels que les conditions météorologiques, l’ombrage, l’orientation des panneaux, la température, l’emplacement, etc. Le PV420 est doté d’une béquille facile à installer, qui peut être réglée pour une orientation optimale et tirer le meilleur parti de l’ensoleillement. Il n’est plus nécessaire de dépendre exclusivement du réseau électrique pour charger votre station d’énergie à la maison ou en déplacement.

Une conception compacte pour une portabilité aisée

Grâce à sa conception pliable, le PV420 permet d’économiser un espace précieux dans un van ou un local de stockage. Une poignée pratique est également prévue pour faciliter son transport partout où la lumière du soleil est la plus forte.

Compatibilité

Le PV420 est parfaitement compatible avec les centrales électriques BLUETTI, notamment avec l’AC200P, AC200MAX, AC300, AC500, EB150, EB240, EP500 et EP500Pro, ainsi qu’avec d’autres centrales électriques dotées de connecteurs MC4 et dont la tension de sortie est identique à celle du PV420.

Maintenant disponible

Le BLUETTI PV420 est déjà disponible en Europe et au Royaume-Uni depuis le mois de mars, au prix de 999 €.

À propos de BLUETTI

Depuis ses débuts, BLUETTI s’est efforcé de rester fidèle à sa philosophie d’un avenir durable, en proposant des solutions de stockage d’énergie verte pour l’intérieur et l’extérieur, tout en offrant une expérience écologique exceptionnelle pour nos maisons et notre environnement. C’est pourquoi BLUETTI est présent dans plus de 70 pays et bénéficie de la confiance de millions de clients à travers le monde. Pour plus d’informations, veuillez visiter le site web de BLUETTI.