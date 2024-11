Entrez dans le village des lutins de Noël !

Ça y est, on commence doucement à approcher le mois de décembre et donc de Noël (et de la fin d’année). Et les éditions Le Père Castor nous gâte pour les fêtes avec le merveilleux livre « Le village des lutins de Noël », écrit par Magdalena et Lucille Michieli. Ce livre accordéon de 2 mètres, tout en couleurs et flocons, est un véritable bijou qui transporte les enfants dans le monde enchanteur des lutins. Avec ses volets à soulever, il offre une expérience de lecture immersive et pleine de surprises ! Vous allez totalement craquer.

Dans ce village des lutins, la neige tombe à gros flocons, recouvrant tout d’un joli manteau blanc… sauf les maisons colorées ! Chaque maison renferme une activité essentielle pour préparer la grande nuit de Noël. Les lutins s’activent, et Lulu, notre héros, parcourt le village à la recherche de son copain. De l’école des rennes, où ces derniers apprennent à voler, à l’atelier de jouets, en passant par la station d’emballage et la remise des traîneaux, chaque volet révèle des scènes pétillantes et captivantes.

Entrez dans le village des lutins juste avant Noël !

Le format accordéon rend ce livre interactif et ludique. Chaque page est une porte ouverte vers un nouvel univers où les enfants peuvent soulever les volets pour découvrir ce qui se cache derrière. À chaque maison, Lulu espère trouver son ami, mais le suspense est maintenu jusqu’à la fin ! Cette structure rend l’histoire palpitante et offre une relecture joyeuse où chaque découverte devient un jeu.

Les illustrations de Lucile Michieli sont pleines de douceur et de détails adorables qui charment petits et grands. Les couleurs vives et la mise en scène des lutins en pleine préparation de Noël capturent toute la magie des fêtes. C’est un livre parfait à partager en famille, confortablement installé sous un plaid, à la lueur des décorations de Noël.

Ainsi, Le village des lutins de Noël est un incontournable pour les fêtes ! Ce livre mignon et interactif promet d’émerveiller les enfants et de faire rêver les plus grands.

