Au cœur du sept octobre – Témoignages est un one shot de collectif, paru aux éditions Delcourt, dans la collection Encrages, en septembre 2024. Une bande dessinée qui retrace, à travers différents témoignages de personnes habitant les kibboutz en Israël et celles présentes au festival Supernova.

Yossef est un homme de A-Ziyadna, un village bédouin où il est né au nord du désert du Néguev. Les 3 000 habitants du village sont du même clan familial. Ce sont des nomades, venus d’Arabie Saoudite au 19ème siècle, sous l’empire Ottoman. Yossef fait taxi dans la région, avec son van Mercedes de 14 places. Sa maison, à l’entrée du village, est à 10 minutes de Rahat. La grande ville bédouine où il achète ses cigarettes. A l’ouest, la ligne d’horizon correspond à la bande de Gaza, qui se trouve à 4 kilomètres à vol d’oiseau. Le vendredi 6 octobre 2023, neuf jeunes lui demandent de les déposer au festival Nova, dans les champs du kibboutz Réïm. En partant, il salue les jeunes. Il sait qu’il viendra les récupérer le lendemain, en fin d’après-midi. Le samedi 7 octobre, le lendemain, Yossef est réveillé à 6h30 par Amit.

Après un lexique et un sommaire, ce sont les témoignages poignants qui sont à retrouver et découvrir. La bande dessinée suggère de suivre et de découvrir plusieurs personnes. Ces héros, qui ont tenté de sauver leur vie, ou celles d’autres, et pour certains en se sacrifiant. L’album vient recueillir la parole de ceux et celles qui ont vécu l’horreur. Cela afin de laisser une trace, et d’éviter que ces drames ne tombent dans l’oubli. Les différents récits racontent, à leur façon, le courage de héros, l’effroi paralysant, le massacre tragique, les vies torturées, les disparus… C’est poignant, terrifiant, présentant aussi la vérité terrible, que le terrorisme touche tout le monde, tous les pays. Des récits authentiques, par plusieurs auteurs israéliens, qui ont pu parcourir ces kibboutz, à la recherche de témoignages. Les illustrations varient donc, offrant une dynamique particulière à cet album.

