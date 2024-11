Charles Nouveau : félicitations distinguées, mention incisif et touchant

Partagez





Charles Nouveau, comme l’adjectif, mais surtout comme le renouveau du one-man stand-up show. Pourtant, Charles a de nouveau que le patronyme. Il a bien bourlingué depuis le Jamel Comedy Club en 2016, on le retrouve aujourd’hui tous les vendredis dans Zoom Zoom Zen sur France Inter. Avec L’expression de mes sentiments distingués, il se renouvelle encore et tombe le masque.

Charles Nouveau se confie sur ses origines franco hispano suisse et ce sentiment de continuel apatride. D’un côté, les Français sont les Arabes des Suisses, de l’autre, il est considéré comme le bouffon suisse friqué : « L’argent, c’est comme les conspirationnistes et les pistaches. Plus t’en a, plus t’en veut. » Perdu dans ces préjugés, il nous partage sa vision du monde, tel un documentariste de National Geographic.

Charles Nouveau fait son état des lieux et son auto-thérapie. Un regard incisif et touchant, doublé d’une écriture percutante et sensible. On l’accompagne dans cette fuite intérieure qui parle à tous : ses désillusions, ses amours et son père. On rit beaucoup, on est ému encore plus. L’expression de mes sentiments distingués prend tout son sens dans un final à cœur ouvert. Chapeau l’artiste franco hispano suisse, restez vous-même, le public vous le rend bien.

Charles Nouveau : L’expression de mes sentiments distingués

à la Nouvelle Seine, jusqu’au 28 décembre.