Hypocondriak – Un jeu de bluff des éditions 404

Hypocondriak est un jeu de cartes, un jeu de bluff, paru aux éditions 404, en mai 2024. Un jeu d’ambiance, pour les joueurs à partir de 10 ans, qui suggère de bluffer, pour prouver que l’on est le plus malade de tous !

La petite boîte, qui présente le jeu, ressemble à une boîte à pharmacie, avec sa croix rouge et son verrou dessiné. A l’intérieur se trouvent des cartes, dont six présentent les règles du jeu. Le jeu est pour les joueurs à partir de 10 ans, il se joue à partir de deux joueurs, et cela pour une partie d’environ 30 minutes. Le jeu se compose de 130 cartes, dont 88 présentent des corps du corps, 18 cartes spéciales, 18 cartes pilules et 6 pour les règles du jeu.

Le principe est d’annoncer un bobo plus grave que celui du joueur précédent. Pour cela, il faut bluffer et éviter de se faire prendre, et démasquer les vilains mystificateurs dans la salle d’attente. En effet, le jeu propose comme une mise en scène où les joueurs sont dans une salle d’attente… Pour remporter la partie, il suffit d’éliminer tous les adversaires de la salle d’attente, en leur faisant prendre toutes les cartes pilules !

Aussi, il faut surenchérir en bluffant ou pas, avec l’aide de cartes parties du corps et le nombre que l’on peut en posséder. Plus on monte au niveau du corps, plus c’est grave, comme le nombre de cartes du même mal en sa possession. Aussi, au fur et à mesure de la partie, les joueurs, qui possèdent six cartes, doivent se défausser d’une carte, pour en tirer une autre… Lorsqu’un joueur est dénoncé, s’il a menti, il perd une pilule face à lui, s’il n’a pas menti, c’est le joueur qui a dénoncé qui perd une pilule ! Mais le jeu ne s’arrête pas là car les cartes spéciales offrent un bon nombre de rebondissements, entre remise à zéro, joker, changement de jeu…

Hypocondriak est un jeu de cartes, de bluff et d’ambiance, des éditions 404. Un jeu dans lequel il va falloir surenchérir, selon ses cartes et son bluff, pour tenter de rester dans la salle d’attente, tout en éliminant ses adversaires avant qu’il ne soit trop tard ! Une petite boîte pratique, qui ne prend pas beaucoup de place, à emporter facilement en soirée, en week-end ou à déposer au pied du sapin de Noël.