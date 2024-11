Le temps des Ombres – Le Peuple de l’Automne

Le Peuple de l’Automne est le troisième tome de la série jeunesse Le temps des Ombres, des éditions de la Gouttière, paru en septembre 2024. Une bande dessinée, de David Furtaen et Pauline Pernette, offre une aventure médiévale fantastique, entre post-apocalypse et écologie.

Mycène continue de parcourir la cité, à la recherche d’indices, d’informations, de vivres… La jeune fille récupère des vêtements, tente de traiter les tâches qui sont déjà de retour. Elle pulvérise une solution, tout en continuant d’explorer les environs. Elle retrouve une recette, avant de noter d’une croix blanche, de ce qu’elle a déjà visité. De retour auprès de Roch, elle déballe ses trouvailles sur la table et tend la lettre. Roch constate qu’il s’agit toujours de la même recette, même si elles ne semblent pas venir du même endroit. Mycène explique qu’elle a fini le tour de quartier et qu’ils n’y retrouveront rien de mieux. Les deux enfants vont devoir explorer ailleurs. Mycène demande si Roch a amélioré le repoussombre. Mais le garçon ne peut pas faire grand-chose de plus, car il va bientôt manquer d’ingrédients. Il pense donc accompagner Mycène pour découvrir un autre quartier…

Le récit est bien posé, proposant de suivre les deux héros dans leur découverte et leur déduction. Ainsi, ils vont beaucoup progresser dans leur quête. En effet, Mycène et Roch vont découvrir ce qui se cache derrière le mur d’enceinte et tenter de le franchir pour en savoir davantage. L’album est plaisant à lire et bien rythmé, offrant son lot de rebondissements et de suspense. Il y a un peu d’action, également, et surtout des révélations, dans cette bande dessinée. La découverte s’annonce macabre et surprenante, surtout autour de ce mal ancestral. La thématique de l’impact écologique reste marquante, avec les erreurs des Anciens, offrant à la nouvelle génération un monde dévasté et infecté. Le dessin est plaisant, assez simple et expressif, avec un choix de couleurs, suggérant une ambiance particulière.

