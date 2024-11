Dakota – Tome 1 – Héritage mécanique – Éditions Jungle

Partagez





Dans un monde où les mechas côtoient les humains, un colosse mécanique étrange fait son apparition ! Il choisit de suivre la jeune Dakota qui ressent une connexion particulière avec lui. Mais elle est loin de se douter que certains le convoitent…

Dakota, l’héritage mécanique, premier tome d’une série mêlant ingénierie futuriste et magie ancestrale !!

À retrouver aux Éditions Jungle le 24 octobre 24. (+12)

Le décor :

Il y a 300 ans…

Un vieux chaman d’une tribu d’Amérique du Nord tente de communiquer avec les esprits. Prés de l’immense feu au milieu des tipis, il se concentre et attend une vision. C’est là, qu’il entrevoit l’avenir. Un monstre de métal d’une autre époque, près d’immenses structures de fer et de pierre. Pour le chaman, c’est un signe venu du ciel, un espoir pour son peuple. Il décide de reproduire sa vision, grâce au bois et au métal provenant d’une étoile filante.

Malheureusement, lorsqu’il présente le fruit de son dur travail à son peuple, la réaction attendue ne se produit pas. Au contraire, son peuple est effrayé par ce « monstre ». Ils le bannissent de la tribu, avec sa création…

Dans un futur proche, dans la ville de Sunnyland…

April écoute attentivement sa professeure dispenser le cours d’ingénierie. Elle leur parle de tempêtes géomagnétiques, d’impulsions électromagnétiques… Car, dans ce monde, tout est géré par des dispositifs électroniques, et la plus grande ingénierie industrielle qu’est Trigger Industries pourrait être touchée dans ce cas de figure.

Mais Dakota, la meilleure amie d’April, n’en a que faire. Tout ce qu’elle veut, c’est piloter un mecha… Et son rêve va arriver bien plus tôt que prévu !!

Le point sur la BD :

Un mélange de pastel et de couleurs peps et gaies, proposé par Maurizia R​ubino, pour ce premier tome de Dakota. Héritage mécanique, aux Éditions Jungle, présente un graphisme animation like, avec des protagonistes aux bouilles plus ou moins sympathiques. L’œil est irrémédiablement attiré par cette cover étrange où une jeune fille chevauche une créature de bois et de fer, ailée, que Jacopo Paliaga invente.

Il plonge au plus profond des racines du temps, lorsque, jadis, les territoires du middle US, étaient encore la propriété des natifs. Vivant en accord avec la nature, les animaux, leur environnement, et où la « magie » prépondérante permettait d’obtenir des réponses sur l’avenir.

Ici, le passé se confronte à un avenir fait de technologie, et de mecha ! Deux jeunes collégiennes, futures pilotes, découvrent un ancien artefact, pas si inconnu que ça pour une des deux héroïnes !!! L’auteur, après avoir présenté les personnages dans leur environnement, laisse planer une menace dans l’ombre qui risque de compliquer le destin des personnages.

La conclusion :

Une embarquée confrontant mysticisme, magie, ancêtre et nature du passé, à la technologie, l’avidité de pouvoir et la science du futur !! Dakota, Héritage mécanique aux Éditions Jungle entraîne les jeunes lecteurs dans une aventure « ailée », avec deux jeunes filles aux caractères opposés, voyant leurs vies bouleversées par une rencontre des plus originale !!! Le prochain tome nous apprendra qu’elle est cette ombre qui plane dangereusement sur leurs vies !! Rendez vous dans le tome 2 !