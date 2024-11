Ne chatouille pas le pingouin (surtout pas sinon …)

Le nouveau livre de la collection « Ne chatouille pas » débarque avec un petit héros irrésistible : le pingouin. Ne chatouille pas le pingouin ! de Sam Taplin, avec les illustrations adorables d’Ana Larranaga, promet encore une aventure sonore interactive, idéale pour les tout-petits dès 6 mois. Spoiler alert : tu vas forcément craquer et finir par le chatouiller, même si on te prévient à chaque page !

Dans ce livre illustré avec tendresse, l’enfant est invité à toucher et explorer les animaux du pôle Sud. Mais attention, chaque caresse déclenche un son ! Le pingouin qui fait son petit cri est le premier à réagir, mais il n’est pas le seul à se faire chatouiller. En tournant les pages, on découvre d’autres adorables habitants de l’Antarctique. Le phoque, l’albatros, la baleine… chacun fait entendre son bruit rigolo à chaque caresse.

Ce qui rend ce livre encore plus fun, c’est que chaque page est remplie de textures à toucher. Ces matières douces, rugueuses ou moelleuses attirent l’attention des bébés, développant à la fois leur sens du toucher et de l’écoute. Ils vont adorer frotter, tapoter, appuyer, et déclencher des rires avec les bruits joyeux et amusants que chaque animal émet. Et le grand final ? Une puce sonore à la fin du livre permet de tout rejouer en un incroyable concert de cris d’animaux ! Un joyeux brouhaha qui transportera les petits lecteurs au cœur d’une aventure sensorielle sur la banquise.

Il faut avouer qu’on veut le chatouiller ce pingouin !

Les fans de la collection reconnaîtront avec plaisir l’univers espiègle et coloré de Sam Taplin et Ana Larranaga. Une fois de plus, le duo livre une expérience à la fois ludique et éducative, parfaitement adaptée aux tout-petits. Les dessins sont aussi craquants que jamais, avec ces animaux aux expressions adorables qui donnent envie de plonger dans l’histoire. C’est simple : on ne s’en lasse pas !

Ce livre est un grand moment d’amusement. Il permet ainsi aux enfants de développer leur coordination, leur curiosité, et même leur sens du rythme à travers les sons variés. C’est le cadeau idéal pour stimuler l’imagination et les sens des tout-petits tout en créant des moments de complicité avec les parents.

Alors, prêt à braver l’interdit et à chatouiller le pingouin ? Ce livre promet d’être encore un incontournable pour les jeunes lecteurs curieux. Une aventure sonore et tactile à vivre sans modération !

