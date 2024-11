La petite voleuse de planète – Ed. Grasset

La petite voleuse de planète est un album jeunesse, de Maxime Derouen, paru aux éditions Grasset, en septembre 2024. Une histoire rocambolesque et philosophique, qui va bousculer quelque peu les méninges des jeunes lecteurs, embarqués dans un curieux voyage aux lourdes conséquences.

Il y a longtemps, aux confins des royaumes, vivait une fée. Mais hélas, personne ne pensait plus à cette petite fée. C’était un grand malheur, car les fées, quand les hommes ne croient plus en elles, n’ont plus de rêves à réaliser, plus d’espoir à combler et plus de raison d’être. La petite fée se sentait délaissée ! Elle était boudée par les rois et les reines qui l’avaient oubliée. La petite fée s’ennuyait et passait ses journées à chevaucher les nuages. Résignée, un jour, elle détourna son regard de la terre et des hommes, pour contempler l’immensité qui l’entourait. La petite fée se trouva attirée…

Oubliée de tous, la petite fée, pour s’occuper, partit visiter les cieux et la lune, et les planètes, et le soleil. Alors qu’elle joue avec la lune, elle décide de s’en emparer, privant, sans le vouloir, les hommes de rêves. Puis c’est au tour de l’anneau de Saturne, qui enleva la science aux hommes. Ainsi de suite, au fur et à mesure de son voyage et de ses découvertes, la petite fée, pour s’amuser et ne plus s’ennuyer, continua d’enlever des éléments chers et essentiels aux hommes. Le récit est curieux, philosophique, rappelant l’essentiel, pour maintenir tout un monde. Poétique, il veut aussi interpeller l’importance de préserver les fondements nécessaires à notre humanité et à maintenir l’harmonie dans nos vies. Le conte reste plaisant et amusant, pour les jeunes lecteurs sensibilisés. Le dessin est rond, plaisant, au découpage dynamique et moderne.

La petite voleuse de planètes est un conte moderne, des éditions Grasset. Un album jeunesse facétieux et philosophique. Il vient bousculer les méninges des enfants, sensibilisant à la préservation des fondements nécessaires à notre humanité.