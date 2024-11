L’enfant des Lucioles – Fruit d’hiver

Fruit d’hiver est le dernier tome de la série jeunesse L’enfant des Lucioles, des éditions Glénat, paru en septembre 2024. Une bande dessinée d’Arnaud Boutle, qui présente la quête de Fifrèle, qui a bien grandi depuis que le portail du domaine des vents a disparu.

Fifrèle vole de balises en balises, pour vérifier leur état et si elle peut repérer le portail du domaine du vent. Elle répare une dernière bannière, avant de souffler un peu. Elle descend sur la branche enneigée d’un arbre. Fifrèle se dit qu’elle vient de faire une nouvelle semaine de recherche en vain. Elle aimerait également un peu plus de soutien, de la part des siens. Alors qu’elle grignote quelques graines, elle s’aperçoit qu’elle est au bout de ses réserves. Elle décide donc de passer à la maison, pour refaire son stock et rassurer ses parents. Fifrèle a bien grandi, voilà trois ans déjà qu’elle parcourt le ciel, à la recherche du portail du domaine du vent. Elle retrouve bientôt, dans le monde magique, sa famille. Elle entend que le blob aurait disparu, et qu’ils pourraient de nouveau vivre en dehors du domaine magique. Fifrèle se réjouit…

Tout le monde semble avoir perdu l’espoir de retrouver les lutins avec le domaine des vents. Seule Fifrèle continue d’errer dans le ciel à sa recherche. Elle est aidée par deux autres personnages, heureusement. Mais alors qu’elle s’apprêtait à repartir, une horde d’oiseaux quitte l’île. Un mauvais présage pour les habitants de l’île. Fifrèle est missionnée pour vérifier ce qui se trame auprès de la ville et des humains… Au cœur de l’hiver, il va falloir faire des choix difficiles, entre un dernier espoir de retrouver le domaine des vents et affronter le terrible ouragan qui arrive. La bande dessinée reste bien découpée et maîtrisée. Le récit est plein de rebondissements, présentant toujours une héroïne bien déterminée. L’histoire vient aussi sensibiliser les jeunes lecteurs à l’écologie et aux dangers du réchauffement climatique. Le dessin reste simple, doucement coloré, proposant un univers fantastique plaisant.

Fruit d’hiver est le quatrième et dernier tome de la série fantastique L’enfant des Lucioles, des éditions Glénat. Un album sensible et captivant, présentant une Fifrèle toujours aussi déterminée et courageuse. Une héroïne qui va devoir faire des choix difficiles, afin de retrouver sa sœur…