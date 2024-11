Découvrez le coffret en édition limitée Grand Marnier x Faïencerie Georges

Prêt à épater vos proches pour Noël ? Le coffret en édition limitée Grand Marnier x Faïencerie Georges est LE cadeau à offrir cette année. Sophistiqué, original et rempli de surprises, il s’adresse aux passionnés de cocktails et aux amoureux de beaux objets. On vous en dit plus !

Alors, qu’y a-t-il dans ce coffret ultra désirable ? D’abord, la star : une bouteille de Grand Marnier Cordon Rouge 35 cl. Ce classique au mariage subtil de cognac et d’essence d’orange transforme chaque Grand Margarita en un chef-d’œuvre de fraîcheur et de saveurs vanillées.

Et pour la touche artistique ? Trois assiettes numérotées, signées Faïencerie Georges. Ces créations en édition limitée sont de véritables petites œuvres d’art. Colorées, graphiques, elles ajoutent une note audacieuse à votre moment cocktail et habillent votre table avec élégance. Ainsi, ce coffret est un délice aussi bien pour les yeux que pour les papilles !

La Grand Margarita par Grand Marnier : Un coffret tout en élégance

Mais ce n’est pas tout ! Le coffret renferme aussi trois sels savoureux conçus par les experts de Garnish Lab : un sel fumé à l’orange, un sel fruité à la bergamote et un sel floral à la fleur d’oranger. Qui aurait cru que ces sels viendraient alors twister votre Grand’ Margarita la rendant unique à chaque dégustation.

Pour couronner le tout, réaliser un rim de sel est un jeu d’enfant : mettez le sel dans votre très jolie assiettes, frottez le bord du verre avec un quartier de citron vert, trempez dans le sel, et voilà, votre cocktail est prêt à impressionner !

Ainsi l’idée est simple : il vous suffit de personnaliser votre cocktail et d’explorer de nouvelles saveurs. Chaque gorgée devient un voyage sensoriel inédit, une touche de folie et de raffinement dans votre verre le tout grâce au rim de sel. Incroyable, non ?

Le coffret est disponible dès maintenant, en exclusivité sur le site de la Faïencerie Georges, pour 95 €. Pour Noël, oubliez les cadeaux ordinaires : offrez l’expérience, le luxe, et le goût avec Grand Marnier et la Faïencerie Georges.

Commandez votre magnifique coffret Grand Marnier x Faïencerie Georges ICI >>