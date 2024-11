L’art de l’airfryer à petit prix – Ed. Solar

L’art de l’airfryer à petit prix est un ouvrage culinaire d’Audrey, alias @Chocmiel, sur Youtube, paru aux éditions Solar, en septembre 2024. Un livre qui propose près de 130 recettes simples et économiques, pour toute la famille, et devenir un véritable pro de l’airfryer !

Avant de commencer, l’autrice se présente tout en expliquant sa passion pour la cuisine. Elle propose de cuisiner facilement et rapidement, tout en restant sain, grâce à l’airfryer, un appareil de cuisine, un nouvel allié culinaire ! Puis, le sommaire suggère de se retrouver plus facilement dans l’ouvrage avant de commencer. Mais avant de découvrir les différentes recettes, un mode d’emploi, pour tous les airfryers, permet de comprendre et de faciliter les choses, par la suite. Les puissances et les capacités varient, donc le livre a pensé aussi les recettes dans ce sens, pour qu’elles restent accessibles à tous. Enfin, c’est avec les entrées & brunchs que commence la découverte culinaire !

Une page correspond à une recette, de manière générale, et certaines sont accompagnées d’un cliché, pour mieux percevoir le plat suggéré, ou le travail de la cheffe. 130 recettes sont à découvrir, concocter et savourer, entre entrées, gratins, quiches et tartes, plats de viande, plats de poisson, légumes, gâteaux et desserts et boulangerie. Les recettes restent bien détaillées et découpées, avec le nombre de parts, les temps de préparation et cuisson, entre autres, la liste des ingrédients nécessaires, ainsi que les différentes étapes à suivre. Il y a toujours une astuce à retrouver, tout comme une info pour l’airfryer, ainsi qu’une anecdote sur la recette suggérée. Les recettes restent simples et rapides, invitant à utiliser intelligemment l’airfryer de la maison, pour un gain de temps considérable, tout en dégustant de bons plats faits maison !

L’art de l’airfryer à petit prix est un ouvrage culinaire intéressant et gourmand, des éditions Solar. Un livre de recettes simples et économiques, pour toute la famille, qui propose aussi des astuces de cuisson pour devenir un pro de l’airfryer, la machine de cuisine « gain de temps ».